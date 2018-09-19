台北》扁觸犯保外條款？ 姚文智：不會支薪、站台演講

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民進黨台北市長參選人姚文智今上午前往高雄拜會前總統陳水扁，並邀請他擔任選舉及市政最高顧問，但因陳目前仍在保外就醫期間，此舉引發外界爭議，質疑姚「跟貪汙犯請益」。姚受訪時回應，請扁當顧問就只是請益，在會談時聽聽意見，強調扁不會出席活動、演講、支領酬勞，甚至沒有規劃請扁在選前之夜同台，認為「有些人的質疑想太多了」。

姚文智說，因為陳水扁是1994年台北市三足鼎立之下創造勝選佳績的候選人、四年市長任內滿意度高達8成，台北市建設當時被外界認為脫胎換骨，並被譽為「綠色執政品質保證」。姚也說，扁是這20年來最好的市長，未來希望選舉時可以跟他學習，並指導市政經驗。

媒體詢問，因為台北市長柯文哲明天也要去高雄，但扁不會跟柯見面，是否會讓姚更鞏固泛綠支持者？姚說，最重要市政推動，今天他與扁討論最久的還是如何改變令人詬病的官僚文化、讓台北市更有創意活力，過去扁市府時，民眾到區公所還可奉茶。

姚說，這20年來的台北市長都說要改變台北，但變化格局都有限，導致現在一灘死水，希望扁在市長時期創造的典範，「可以協助我們」。

媒體追問，是否陳水扁會出席日後的造勢活動，甚至是選前之夜？姚說，「我們沒有這樣的規劃」，表示大家都知道扁的狀態，今天就是探望、傳承指導過去經驗，呼籲大家不用想這麼多。

(中時 )

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