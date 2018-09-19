國中小裝冷氣有道理 丁守中：安裝加維護、一年兩億市府付

2018年09月19日 17:11 中時電子報 綜合報導

面對日趨嚴重的熱島效應，基於維護國中小學童健康考量，將冷氣機全面列為校園基本設備幾乎已經是藍綠白不同陣營間的共識，這是件好事。

但我們再次看到，台北市長柯文哲端政策時喊得很大聲，只是說一套做一套，到執行階段又縮了回去。冷氣維護費誰出？使用者付費？市府態度搖擺，根本沒有具體方案。面對柯文哲釋放選舉利多，學校無所適從，真是校園版的柯P之亂。

市府教育局居然還宣稱，要等專家評估報告出來才能定案，估計要討論個兩個月。請問，一個完全沒配套、沒評估的方案，市府在炒作什麼？一如議員質疑，教育局也沒編這筆冷氣預算，未來政策怎麼執行？錢從哪裡來？

沒關係，柯文哲政策跳票也不是一天兩天的事了，我當選市長以後，台北市中小學全面加裝冷氣空調。柯文哲跳票，丁守中說到做到。

這筆帳其實很好算，目前台北市國中以上教室大部分都已裝冷氣了，國小安裝比例約60%，剩下約一萬多台需要安裝，節能冷氣一台兩萬元左右，需要預算大約兩億元，分十年折舊計算，一年才兩千萬元。

至於冷氣維護費，當然是公家出，這是教育，是對下一代的照顧，哪有什麼使用者付費的考量？這筆錢加上冷氣全面安裝經費，一年絕不會超過兩億元，台北市教育局預算一年五百億元，怎麼可能擠不出來！

柯市長，請不要你和市府官員每天吹冷氣，讓小朋友在教室裡搧扇子吧！好事就辦到底，安裝加維護，一年兩億市府付。

(中時電子報)