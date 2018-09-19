北農董事長換農委會人馬 她恭喜吳音寧文成武德一統北農

2018年09月19日 17:20 中時電子報 邱文秀

北農總經理吳音寧（左）12日赴議會專案報告，議員要求吳音寧及董事長陳景峻（右）先道歉再報告，讓比鄰而坐的兩人顯得有點尷尬。（資料照片/鄧博仁攝）

北農董事長、北市副市長陳景峻宣布請辭董座一職，今天下午2時召開董事會，陳在會中正式請辭，決定由北農常董、農糧署主秘翁震炘先代行董事長職務。台北市議員參選人游淑慧在臉書酸北市府全面棄守北農，恭喜吳音寧總經理「攻無不克、戰無不勝、文成武德、一統北農」！

北農今下午舉辦董事會，兼任北農董事長的北市副市長陳景峻正式請辭董座一職，會前受訪臉上笑意藏不住，直呼今天心情真的很好！媒體詢問是不是因為不用當白綠之間的「夾心餅乾」，陳景峻堅定表示「對！沒錯!」至於是否辭常董、董事資格則仍待討論，另由農糧署主祕翁震炘先代行董事長職務。

台北市議員參選人游淑慧在臉書酸「看吧，早說市府將全面棄守北農！恭喜吳音寧總經理，攻無不克、戰無不勝、文成武德、一統北農！」

網友也留言「這是柯向綠營遞降表」、「柯p是台北市長嗎？簡直割地賠款般的人」、「別急，這是柯屁的高明算計，讓農委會自己的董事長去市議會被砲轟。」、「果然是東方不敗，欲練神功，必先自宮！」、「讚嘆10呀. 510真是英勇神武~~~吳菜配指日可待...」。

(中時電子報)