新竹縣》貼近民情 議員開直播專訪民生百態

新竹市議員鄭正鈐（右）開直播行銷在地人才，日前就專訪街頭藝人。（徐養齡翻攝）

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新竹市議員鄭正鈐（右）開直播行銷在地人才，日前就專訪街頭藝人。（徐養齡翻攝）

傳統拜票模式已逐漸被網路傳播力量取代，爭取連任新竹市議員鄭正鈐除了座基層選民服務，特別成立簡易攝影棚，開直播當起主持人，專訪民間百態，日前就邀請街頭藝人在節目中表演，訴說生活點滴，吸引不少網友點閱，也帶起與論議題。

鄭正鈐表示，他是在一次市政府的活動當中，看到街頭藝人韓森很匆忙跑進來，當時他汗流浹背，但表演仍相當認真，正向態度令鄭正鈐留下深刻印象，因此主動攀談認識，了解街頭藝人的生活。

韓森在訪談時表示，街頭藝人討生活不容易，因此他本身有從事金融業工作，有機會會到護城河畔的小舞台自彈自唱表演，不過表演機會需要抽籤決定，有的街頭藝人乾脆在網路開直播，轉型成「網路街頭藝人」。

鄭正鈐認為，政治人物近來忙於選舉，恐關心不到街頭藝人的權益，但一個城市要奠定文化基礎，街頭藝人是不可或缺的一部分，希望政府部門廣開表演大門，讓更多街頭藝人有揮灑的空間。

除了市井小民，日前鄭正鈐更邀請到前國民黨主席洪秀柱接受專訪，對談中洪秀柱細數竹科為新竹市帶來的結構變化，以及新竹市多元美食，提起前陣子卸下選縣長志願的林為洲，胡秀柱也肯定林為洲的肚量大，以及在紛擾的政局中顧全大局的精神。

(中時 )

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