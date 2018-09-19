衝買氣！愛買首度祭出 中秋檔期限時滿額9折

2018年09月19日 17:21 工商 劉馥瑜

愛買現烤月餅選項多元，6入只要188元，價格經濟實惠，短短兩週熱銷3.5萬盒。圖／業者提供

愛買精選台中東勢總統梨禮盒，6粒799元，擠下韓國梨禮盒，成為送禮熱門選項。圖／業者提供

中秋節就要到了，據愛買統計，應景月餅及文旦禮盒仍是消費者買來送禮的大宗，為加碼衝刺中秋買氣，愛買今（19）宣布，首次在中秋節期間推出滿額優惠活動，9/21(五)、9/22(六)全天單筆付款金額全館滿1,500元以上，即可享9折優惠，回饋金額以現金抵用券發放，刷遠東商銀信用卡，還限量加碼送50元現金抵用券。

愛買表示，中秋節是台灣人重要的節日之一，也是年度送禮第2高峰！目前哪些禮盒類商品買氣最高？據愛買公布最新統計，禮盒類產品銷量第1名、同時也是月餅銷售冠軍是【愛買現烤月餅】，全系列12種口味，囊括傳統口味（奶油烏豆沙蛋黃酥、奶皇紅豆酥、小魯肉綠豆椪等）、創新口味（蜂蜜甜心酥、紫金芋頭酥、花生Q心酥、櫻花蝦酥等），6入自由配價格188元，經濟實惠，短短兩週賣出3.5萬盒。

此外，【愛之味牛奶花生湯】禮盒延續中元節買氣，兩週銷量超過2萬盒，成為第2名；第3名則是愛買獨家販售的香港知名品牌【美心金裝彩月月餅】，有蛋黃白蓮蓉、蛋黃豆沙月餅等6大招牌口味，兩週銷量1.8萬盒。

除了月餅外，愛買也推出近20款國內外水果禮盒，以中秋當季文旦、水梨為大宗。愛買指出，【花蓮鶴岡文旦禮盒】每箱重達10台斤特價199元，已賣出破萬箱；另一項當季水果─梨子也是送禮首選，愛買精選台中東勢【總統梨禮盒】6粒799元，多汁口感加上甜度11度，擠下價格較居優勢的【韓國梨禮盒】，成為送禮熱門選項。

愛買公關經理王佳慧指出，觀察整體中秋禮盒銷量佔比，水果及月餅就佔了5成、酒禮盒約佔3成，保健營養品約2成。今年首次在中秋檔期推出滿額9折活動，預期可望再增加1～2成業績。

(工商 )