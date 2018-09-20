采棠肴鳳梨酥 酸中帶甜好滋味

2018年09月20日 08:12 中時 呂筱蟬

知名采棠肴鮮餅鋪桃園中壢區也有分店，販售各式糕餅與鳳梨酥等，店家總店位於台中，在激烈糕餅業者競爭之下，業者的宗旨就是要讓顧客隨時都能吃到最新鮮的餅，追求原創口味，其中，中秋節將至，除各式口味的月餅外，鳳梨酥也是最夯的伴手禮。

業者所推出的鳳梨酥，有土鳳梨酥及桂花桂圓鳳梨酥2種口味。其中，土鳳梨酥採用南投縣芬園地區所產的2號土鳳梨，該區鳳梨品種果肉厚實、香甜美味、酸度適中，做出來的鳳梨酥帶有土鳳梨纖維，口感紮實不膩，甜美果香在舌尖上蔓延，酸甜適中的內餡搭配含帕瑪森起士粉酥鬆餅皮，入口即化恰到好處的口感，一次征服顧客的心。

另外，桂花歸園鳳梨酥，有桂花點綴的金黃外皮，添加了桂花花瓣，香氣讓鳳梨酥口感更迷人，搭配上濃郁的起司粉，提香口感，鳳荔內餡則加入養生的龍眼乾，風味天然且具營養價值，吃了口齒留香，甜而不膩。

店家餅舖的鳳梨酥還有新吃法，可將其放置於冰箱，除了果肉更Q之外，冰涼的鳳梨酥讓人有全新滋味的享受。而鳳梨酥內餡香濃不膩，微酸帶甜的口感，配上一壺熱茶，是最佳點心搭配。

地址: 桃園市中壢區民權路350號

電話: (03)4948833

售價:土鳳梨酥6入240元、12入480元

桂花桂圓鳳梨酥6入270元、12入540元

公休日: 無

(中時 )