采棠肴鳳梨酥 酸中帶甜好滋味

采棠肴鳳梨酥酸中帶甜好滋味。(呂筱蟬翻攝)

友善列印
中時
呂筱蟬

知名采棠肴鮮餅鋪桃園中壢區也有分店，販售各式糕餅與鳳梨酥等，店家總店位於台中，在激烈糕餅業者競爭之下，業者的宗旨就是要讓顧客隨時都能吃到最新鮮的餅，追求原創口味，其中，中秋節將至，除各式口味的月餅外，鳳梨酥也是最夯的伴手禮。

業者所推出的鳳梨酥，有土鳳梨酥及桂花桂圓鳳梨酥2種口味。其中，土鳳梨酥採用南投縣芬園地區所產的2號土鳳梨，該區鳳梨品種果肉厚實、香甜美味、酸度適中，做出來的鳳梨酥帶有土鳳梨纖維，口感紮實不膩，甜美果香在舌尖上蔓延，酸甜適中的內餡搭配含帕瑪森起士粉酥鬆餅皮，入口即化恰到好處的口感，一次征服顧客的心。

另外，桂花歸園鳳梨酥，有桂花點綴的金黃外皮，添加了桂花花瓣，香氣讓鳳梨酥口感更迷人，搭配上濃郁的起司粉，提香口感，鳳荔內餡則加入養生的龍眼乾，風味天然且具營養價值，吃了口齒留香，甜而不膩。

店家餅舖的鳳梨酥還有新吃法，可將其放置於冰箱，除了果肉更Q之外，冰涼的鳳梨酥讓人有全新滋味的享受。而鳳梨酥內餡香濃不膩，微酸帶甜的口感，配上一壺熱茶，是最佳點心搭配。

地址: 桃園市中壢區民權路350號

電話: (03)4948833

售價:土鳳梨酥6入240元、12入480元

桂花桂圓鳳梨酥6入270元、12入540元

公休日: 無

(中時 )

樂齡旅遊補助尚未定案 業者先提… 全聯We Sweet中秋應景 推和風玉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。