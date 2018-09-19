平壤共同宣言 確定兩韓結束戰爭狀態

文在寅和金正恩展示簽署的平壤共同宣言。(圖/美聯社)

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中時電子報

韓國總統文在寅和北韓國務委員會委員長金正恩，在19日上午於平壤百花園國賓館簽署《平壤共同宣言》，並召開聯合記者會。文在寅表示，兩韓就半島無核化方案達成協定，這是非常有意義的成果。

韓聯社報導，文在寅說，北韓已經承諾，在相關的各國專家的見證下，願意永久廢棄東倉里飛彈發動機試驗場和發射架，也同意永久拆除寧邊核武製造廠等新的無核化措施。韓半島的永久無核化已經不再遙遠，兩韓也在今日商定在半島全境消除一切可能引發戰爭的風險。

宋永武和努光鐵簽署《關於落實板門店宣言中軍事領域共識的協議》。(圖/美聯社)

與文金會同時進行的還有兩韓國防高層官員軍事協議，韓國國防部長宋永武和朝鮮人民軍武力相努光鐵，也在百花園國賓館簽署《關於落實板門店宣言中軍事領域共識的協議》。

文在寅表示，金正恩已同意不久的將來訪問首爾，可能時程也會在今年內，屆時他將成為首位訪問南韓的北韓最高領導人，顥見兩韓關係進入畫時代的轉機。文在寅還希望，能夠以平壤會談成果為基礎，使美國與北韓也能速速重啟對話。

對於《板門店宣言》後，兩韓會如何變化，文在寅說，那就如同夢境，但確實發生在我們的面前。未來應繼續走實完全無核化之路，為增進南北韓交流合作，年內將舉行連接東西海岸鐵路和公路的動工儀式，也將在時機成熟後，重啟開城工業園區和金剛山旅遊項目，還要立即推進醫療衛生領域的合作。

另外，文在寅還介紹，未來將商定建立兩韓離散家屬常設會面，實現雙方家屬書信往來和影像會面，並希望能以兩韓的名義，共同申辦2032年夏季奧運會，並著手籌備「三一韓國獨立運動」的100週年紀念活動。

青瓦台發言人稱，如此成果，可視為雙方最高層已在實際行動上「宣佈結束兩朝鮮半島的戰爭狀態。」

(中時電子報)

文章來源：詳訊：韓朝領導人平壤會談落幕談妥無核化方案

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