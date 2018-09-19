活化舊城區老舊建物 市府訂示範區提高意願戶

台中市綠、柳川旁的建築物老舊，民眾抨擊與兩川形成強烈的對比，要求市府儘速活化舊城區老舊建物！（陳世宗攝）

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台中市最熱門打卡地點就是綠川與柳川，吸引中央地方首長官員前來觀摩！市議員江肇國19日質詢說，但兩川的周邊景色與建築都很老舊，形成「進步與落落後」強烈的對比，建議市府成立專案小組輔導改善。都發局長王俊傑說，將協助推動中區建物整建維護更新！

水利局指出，綠川、柳川對台中市舊城區來說，是承載人與土地生命情感的河流，整治工程再困難也一定要做，除有活水亦注入活力，排水道設計則兼顧中山綠橋和櫻橋防洪、綠帶營造與文化保存，創新的水岸文化不僅吸引遊客，更創造新的商機。

江肇國於都發建設水利業務質詢說，目前台中最熱門打卡地點就是綠川、柳川，吸引中央地方首長官員來觀摩，但周邊景色與建築都很老舊；讓前來參觀的官員都感到很突兀。民眾抨擊就如同清泉崗國際機場前面的沙鹿區西勢里舊建築般，呈現強烈的對比。

王俊傑表示，市府預計今年底將在中區成立輔導據點，持續盤點綠、柳川周邊老舊建物，輔導更多可行性高、具開發潛力，且申請意願高的個別戶，協助推動中區建物整建維護工作。

都發局強調，配合台中大車站計畫，活化周邊老舊街區，市府訂定「107年度台中市中區老舊街區活化整修補助計畫」，並編列1000萬元，透過建物本體及外部環境改善，促進街區活化再生，以中區成功路的建國路至三民路段，及綠川東街雙十路至成功路段為第一優先示範地區。

(中時 )

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