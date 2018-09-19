偵辦白曉燕案警官羅明村涉貪污 女兒替他聲請第50次非常上訴

羅明村之女與委任律師林俊宏向最高檢察署聲請羅明村案的第50次非常上訴。（張孝義攝）

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民間司改會等團體至最高檢察署前聲援羅明村之女。（張孝義攝）

曾偵辦白曉燕案的前新莊分局刑事組長羅明村被控貪汙案，去年底聲請非常上訴再被駁回，再審也被駁回，民間司改會19日下午為羅聲請第50次非常上訴，民間司改會常務執行委員，也是羅明村的委任律師林俊宏表示，這件案子存在事實與程序上的瑕疵，院、檢雙方不應互推，造成救濟上的瑕疵，損害當事人權益，希望新上任的檢察總長江惠民能重視本案，為羅明村提起非常上訴。

林俊宏表示，這件案子是明顯的冤錯案，檢方在更一審之後逾期上訴，這是程序上的瑕疵，而被告羅明村對於與行賄者見面的指控則有不在場證明，屬事實認定上的瑕疵。

林俊宏說，今年8月底高等法院再審開庭調查，終於清查了新事實，認定檢察官已於2002年2月4日收受判決，檢察官確實逾期上訴，有罪確定判決有瑕疵應是無效，卻認定無從據以再審，羅明村應循「非常上訴」程序救濟。

林俊宏指出，羅明村因為法院、檢察總長法律意見不同，始終徘徊於院、檢之間，被拒於冤案平反之門外，不得其門而入，希望檢察總長為羅明村提起非常上訴，給予撤銷羅明村案違法有罪確定判決的機會，救濟無辜，讓獨自逃亡海外的羅明村，能早日回家。

羅明村的大女兒再次現身最高檢門前含淚表示，這件案子已經20年，這是第11個「爸爸不在的中秋節」，她們家一直深受煎熬，從她國中時就面對父親這個案子，這麼多年每次都感到灰心，幸好有熱心人士幫她們家加油打氣，這次再提第50次非常上訴，希望能得到重視，還她父親清白。

(中時 )

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