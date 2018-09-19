災後高麗菜復耕超量 產期價格恐崩盤

2018年09月19日 17:40 中時 游昇俯

823豪雨造成中南部部分蔬菜產區淹水，無法耕種，直到9月上旬氣候轉晴，農民開始整地搶種，但因種植期集中，目前面積已達211公頃，高於180公頃的合理規模，若持續超量種植，進入11月份高麗菜產期，恐引起價格崩盤。

農委會農糧署表示，823豪雨造成中南部淹水災情，短期葉菜類及瓜果類蔬菜供應量減少，導致蔬菜價格上漲；災後天氣持續晴朗，加上東北季風報到，近期夜間氣溫降低，適合蔬菜栽培，復耕蔬菜已恢復正常供應，價格趨於穩定。

但根據農糧署大宗蔬菜供育苗量系統資料顯示，9月上旬高麗菜種植面積達211公頃，已超過合理面積180公頃，農糧署副署長蘇茂祥表示，依歷年產銷資料評估，高麗菜種植規模維持每旬180公頃，可保有合理價格，目前有災後復耕集中種植情形，恐影響11月中、下旬收成時的產銷狀況。

今日高麗菜價格，以台北果菜市場為例，批發價平均每公斤29.2元，上級品則有40元水準。因秋冬是蔬菜的產季，一般到11月，平地高麗菜的產量開始出來，價格因此偏低，大約在每公斤10元的水準，若產量過大，價格可能再跌。

高麗菜產區雲林縣元長鄉蔬菜產銷班第40班班長李有義便表示，11月份高麗菜元長鄉平均每天有30噸產量，價格約每公斤10元，但盛產時一天可到200噸，不只賣不到錢，農民還要付紙箱每個30元，以及運費每公斤1.5元，是要倒賠的。

蘇茂祥表示，農糧署上周已簡訊通知農友調整生產規劃、分批減種或轉作，以確保合理收益，若9月中旬種植面積仍超過180公頃，仍會再行提醒。

(中時 )