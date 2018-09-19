花蓮》縣府副縣長暨政務處長布達典禮 各局處派員參加

2018年09月19日 17:37 中時 范振和

花蓮縣代理縣長蔡碧仲（右）將借重張垂龍（左）工程專才，任用為副縣長 。（范振和攝）

花蓮縣代理縣長蔡碧仲（左）頒給民政處長陳志強（右）任命令，期勉辦好選務。（范振和攝）

花蓮縣代理縣長蔡碧仲19日下午4時，主持副縣長張垂龍暨政務處長陳志強布達典禮，蔡碧仲強調，只要大家有能力，他有權限，縣長室的大門隨時敞開，他會想辦法協助完成心願，當一位有尊嚴的公務員。

蔡碧仲指出，他與縣府同仁相處，雖然只有短短3個月，但家人在嘉義，所以他白天在花蓮，晚上也在花蓮，「加起來就有6個月」，他希望「彼此心中有彼此」，期勉大家當個有尊嚴的公務員。而花蓮是好山好自由的地方，不要變得好複雜。

「離開故鄉花蓮6年又半個月，終於又踏上服務鄉梓這條路上來！」新上任副縣長張垂龍暢談心路歷程時，除了描述看到昔日老同事，特別感到溫馨外，也強調絕對會引領縣府員工依法行政。

57歲的張垂龍國立台灣科技大學營建管理博士，1985年初任公職，1993年12月任職花蓮縣政府，擔任前縣長王慶豐機要秘書，歷任工務局長、工務處長、參議等職，2012年9月3日退休。經交通部公開人事甄選，退休當天，就前往桃園國際機場公司擔任總工程師至今。

他表示，蔡縣長只交代他兩件事，一是依法行政，辦好選務作業；另一是加速災後復建工作；至於，國慶煙火、防汛作業、編列年度預算等，他都會引領同仁共同努力，即便是1天，也要認真做對、做好每一件事！

至於，蔡碧仲17日就職當天就核派的58歲民政處長陳志強，今天下午也參加了布達典禮，他表示，1986年擔任村幹事，承蒙已故花蓮市長田智宣厚愛，曾任吉安鄉公所、花蓮市公所主任祕書，如今雖然只有短短3個月民政處長任期，但他會依蔡縣長指示辦好選務，就如同助產士的角色，不管生男生女，只要嬰兒健康就好。

(中時 )