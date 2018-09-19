花蓮》縣府副縣長暨政務處長布達典禮 各局處派員參加

花蓮縣代理縣長蔡碧仲（中）主持副縣長張垂龍（左）、民政處長志強（右）人事布達典禮。（范振和攝）

友善列印
中時
范振和
花蓮縣代理縣長蔡碧仲（右）將借重張垂龍（左）工程專才，任用為副縣長 。（范振和攝）
花蓮縣代理縣長蔡碧仲（左）頒給民政處長陳志強（右）任命令，期勉辦好選務。（范振和攝）

花蓮縣代理縣長蔡碧仲19日下午4時，主持副縣長張垂龍暨政務處長陳志強布達典禮，蔡碧仲強調，只要大家有能力，他有權限，縣長室的大門隨時敞開，他會想辦法協助完成心願，當一位有尊嚴的公務員。

蔡碧仲指出，他與縣府同仁相處，雖然只有短短3個月，但家人在嘉義，所以他白天在花蓮，晚上也在花蓮，「加起來就有6個月」，他希望「彼此心中有彼此」，期勉大家當個有尊嚴的公務員。而花蓮是好山好自由的地方，不要變得好複雜。

「離開故鄉花蓮6年又半個月，終於又踏上服務鄉梓這條路上來！」新上任副縣長張垂龍暢談心路歷程時，除了描述看到昔日老同事，特別感到溫馨外，也強調絕對會引領縣府員工依法行政。

57歲的張垂龍國立台灣科技大學營建管理博士，1985年初任公職，1993年12月任職花蓮縣政府，擔任前縣長王慶豐機要秘書，歷任工務局長、工務處長、參議等職，2012年9月3日退休。經交通部公開人事甄選，退休當天，就前往桃園國際機場公司擔任總工程師至今。

他表示，蔡縣長只交代他兩件事，一是依法行政，辦好選務作業；另一是加速災後復建工作；至於，國慶煙火、防汛作業、編列年度預算等，他都會引領同仁共同努力，即便是1天，也要認真做對、做好每一件事！

至於，蔡碧仲17日就職當天就核派的58歲民政處長陳志強，今天下午也參加了布達典禮，他表示，1986年擔任村幹事，承蒙已故花蓮市長田智宣厚愛，曾任吉安鄉公所、花蓮市公所主任祕書，如今雖然只有短短3個月民政處長任期，但他會依蔡縣長指示辦好選務，就如同助產士的角色，不管生男生女，只要嬰兒健康就好。

(中時 )

雲林》出任張麗善政策總顧問 張… 高雄》陳其邁當年拆港區圍牆 老…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。