新科技下南洋 陸企5年與東協簽463項合作

2018年09月19日 17:54 旺報 賴志昶

大陸–東協智庫戰略對話論壇18日於廣西南寧舉行，會中就科技合作進行討論。據大陸–東協技術轉移中心的數據顯示，該中心自2013年以來，陸續向越南轉移農業與新能源科技，向柬埔寨轉移大米種植技術，向緬甸轉移新肥料技術，向汶萊轉移深海養殖技術。

「泰國近期提出以創新驅動為主線的經濟發展戰略，與『一帶一路』的發展目標高度契合。」泰國正大管理學院大陸東協研究中心副主任陳豐媛表示，泰國與中國大陸未來的經貿合作計畫將以科技做為重點，隨著大陸新科技不斷引進，將填補泰國本身科技發展的空白區塊。

大陸與東協科技合作之中，來自越南的青年「阿歡」就是最成功的案例之一。阿歡於越南胡志明市經營一家科技公司，2014年透過參加大陸–東協技術轉移中心於胡志明市舉辦的會議上，與廣西一家太陽能設備公司達成合作，目前雙方於胡志明市建立「中越新能源科技創新示範基地」。

阿歡的公司在接觸大陸企業之前，表現平穩但不突出，經過與廣西企業多年的合作，先後自大陸引進自動沖孔機、自動剪板機、高壓發泡機以及多工位發泡架等生產設備，大幅加速產能的成長，目前在越南的市佔率已達到6成，產品主要是外銷，出口至馬來西亞與柬埔寨等鄰近國家。

大陸科技加速下南洋的另一個例子同樣來自廣西，廣西科技代表團6月出訪馬來西亞，同時為中馬貝類國際實驗室揭牌，標示著廣西正式成立北海南珠海外研發中心，也是廣西技術前進東協國家，與國外科技合作的典型成功案例。

除了傳統產業的合作外，大陸新科技也持續與東協國家展開交流。大陸–東協技術轉移中心於2014年發現泰國國家科技發展署對智慧交通等計畫很感興趣，於是邀請湖北武漢與雲南昆明兩家科技企業，展開大陸、泰國官方以及陸企的三方會談。泰國經多方協商過後，決定引進兩家公司的智慧交通系統，用來發展本地的交通與旅遊產業。

據大陸–東協技術轉移中心的數據顯示，該中心自2013年以來，共同策劃與舉辦54場科技創新與技術轉移活動，促成兩地企業簽署463項合作協議。隨著與東協國家的經貿合作更加深入，大陸將持續帶著新技術下南洋，填補東南亞國家在農業、新能源、生物技術、化工等領域的技術空白。

(旺報 )