台積電好有愛　陪獨老過中秋

2018年09月19日 17:42 中時 黃國峰

華山基金會19日舉行「關懷獨老中秋送愛」活動，讓獨老們提前歡度中秋節，台積電志工貼心幫長輩按摩。（黃國峰攝）

華山基金會19日舉行「關懷獨老中秋送愛」活動，讓獨老們提前歡度中秋節，現場有義剪、美甲團隊幫長輩打理得更有精神。（黃國峰攝）

又來到花好月圓人團圓的中秋節，關心獨居老人，台積電台中FAB15A廠、台糖公司與華山基金會19日舉行「關懷獨老中秋送愛」活動，讓獨老們提前歡度中秋節，現場有義剪、美甲團隊幫長輩打理得更有精神，更有台積電志工團隊帶動活力操、幫長輩按摩，同時貼心準備了美味的愛心午餐給長輩食用，現場充滿活力與熱鬧的歡樂氣氛。

「一起過節，才有中秋團圓的感覺」，來自南屯區的一位阿公開心的表示，好多年都是自己一個人過中秋節，今天能夠和大家一起唱歌、吃大餐，是最快樂的一天了。

台積電15A廠資深經理洪正和表示，台積電台中廠知道華山基金會常年服務資金募集不佳，於是於廠內發起「關懷獨老 中秋送愛」的活動，截至目前已募集到中秋關懷禮600份 及「1250 因為有您」認助計畫288件，共約募集了36萬元，今天很高興有機會能將此募集金捐贈出去並與華山照顧的長輩們一起同歡，提供更美好的生活環境及回饋鄉里是台積電公司義不容辭的責任，深入社區關懷獨老更是現階段應該要做的事。

華山基金會區站長曾育群表示，感謝台積電志工社的善舉，他們也經常參與愛心公益活動，希望透過這樣的結合，有更多的企業一起走入社區，用實際行動一同來關懷厝邊老人，認助弱勢長輩常年服務經費，每月1250元，才不至於有斷炊之虞，愛心專線：（04）2473-4843江小姐。

(中時 )