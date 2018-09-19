夢幻童話小鎮在捷克！這款啤酒更是世界遺產

2018年09月19日 17:38 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

想到捷克，愛唱歌的可能會想到到蔡依林的《布拉格廣場》，愛文學的人會想到卡夫卡、赫拉巴爾、哈維爾，喜愛旅遊的人可能魂牽夢縈的是夢幻的童話小鎮！然捷克的美與好可不只如此呢！捷克的啤酒文化世界知名，捷克布有個名為布傑約維采的小鎮，所出產的啤酒百爺啤酒屬於捷克國家的保護資產，奠定其為世界遺產之一。

到布拉格一遊，彷彿時光倒轉至中世紀，抬頭所及皆是悠久歷史的教堂和建築！（達志影像／shutterstock提供）

想去歐洲旅遊，然經費可能沒那麼多，近些年來，有人會選擇到東歐的捷克一遊，捷克擁有最豐富的世界文化遺產，包含首都布拉格、中古世紀小鎮庫倫洛夫等，其物價相對西歐等國較低廉，然美景、人文卻豐富多元，成為許多人遊歐必遊之地。

布拉格廣場的提恩教堂映照陽光顯得如此柔和又醒目。（達志影像／shutterstock提供）

到布拉格一遊，彷彿時光倒轉至中世紀，抬頭所及皆是悠久歷史的教堂和建築！布拉格廣場的提恩教堂映照陽光顯得如此柔和又醒目，而舊市政廳最受遊客歡迎的是牆上的天文鐘，從鐘聲、雞啼讓人神往。查理大橋旁矗立了頗富哲思的聖者雕像，藝術家在此秀藝，從繪畫到雕塑、手工飾品到現場演奏，開了感官，進入藝術殿堂。

捷克最美的童話小鎮「庫倫洛夫古城」更讓魂牽夢縈，從建築、街道、教堂、要塞等散發出濃郁的古典氣息。（達志影像／shutterstock提供）

而捷克最美的童話小鎮「庫倫洛夫古城」更讓魂牽夢縈，從建築、街道、教堂、要塞等散發出濃郁的古典氣息。河流在此形成S型的彎道，小鎮順著地形發展出猶如童話故事的夢幻景象。耶穌基督像與彩繪塔直指天際色彩繽紛讓人目眩神迷，舊城區的巷弄中繽紛文創，謀殺了許多記憶卡。

捷克布拉格南下150公里處有一個小鎮布傑約維采（Budweis）出產知名啤酒。

然除美景外，其實喜愛啤酒的人到捷克也算來到了「啤酒樂園」。捷克啤酒的產量僅次於德國，位居世界第二位。在捷克布拉格南下150公里處有一個小鎮布傑約維采（Budweis）。

在捷克Budweis的這個小鎮，創造了一款世界頂級的啤酒，一個舉世聞名的品牌-Budějovický Budvar 百爺啤酒。（主辦單位提供）

布傑約維采這個小城始建於1256年，當地歷史上曾居住大量的德裔移民，因此城市有兩種不同語言的名稱，Budweis便是它的德語稱呼而這也是百爺啤酒名字的由來。在捷克Budweis的這個小鎮，創造了一款世界頂級的啤酒，一個舉世聞名的品牌-Budějovický Budvar 百爺啤酒。

「百爺啤酒」是一個擁有700多年文化遺產的啤酒品牌，品質和威望傳揚於世界各地，銷售於 5大洲80多個國家，更被歐盟授予特殊認證，保護了這天然獨特、卓越品質的捷克啤酒的產區證明。來自於捷克最後一個國有啤酒廠，百爺啤酒屬於捷克國家的保護資產，堪稱「捷克國寶」，奠定其為世界遺產之一。

百爺啤酒是一種使用下層發酵法的拉格啤酒。 倒在杯中酒液呈金黃色的色調，乾淨透徹 ，泡沫較為豐富，散發出啤酒花和波希米亞風格的濃郁麥芽香氣，入口平滑柔和口味清 淡乾爽，回味淡淡苦澀這些都是捷克啤酒最典型的特點，而百爺將它們都完美的呈現出來。

捷克Budweis小鎮街道美景。（達志影像／shutterstock提供）

時序入秋，正是旅遊好時機！如有長假的人，不妨親身造訪捷克，訪童話小鎮、賞美景、品歷史。喜歡喝酒的人也能到布傑約維采品嚐道地捷克啤酒！如在台灣的人，現在也可到超市、量販店購買百爺啤酒，位在東區的ABV Bar&Kitchen 世界精釀啤酒也可喝得到，也能品味道地異國下酒菜料理。人生就要豁達一點，暫且放下工作壓力，開心暢飲，放心大肆玩，從旅行中我們可以獲得更多。

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(中時電子報)