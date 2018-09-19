高雄》陳其邁當年拆港區圍牆 老高雄人很有感

老高雄人在批踢踢上力挺陳其邁當年拆除高雄港圍牆的執行力。（翻攝自網路）

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民進黨高雄市長參選人陳其邁日前公開第1支競選影片，片中邀請當年他擔任代理市長任內的工務局長、現任台北市副市長林欽榮，親身回憶當初拆除高雄港、高雄市之間圍牆的過程，影片引發討論，有網友在批踢踢詳述拆圍牆不為人知的內幕。

署名「cgi0911」網友指出，因為高雄港的地形緣故，導致到了90年代，北半部已經不敷現代航運使用，使得日據時期開發碼頭閒置，造成市政資源浪費，也是都市發展的重要問題，能否推動「港市合一」，就成為高雄能否轉型的關鍵環節。

「cgi0911」表示，由於圍牆涉及到交通部港務局、鐵路局，以及國防部等中央局處的管轄，高雄市政府始終無法參與決策，此外包括光榮碼頭、駁二、棧貳庫、205兵工廠、台鋁ＭＬＤ，直到夢時代等現在稱為亞洲新灣區的區域，背後都有相當複雜的對口單位。陳其邁能夠拆除圍牆，推動1至20號碼頭開發，奠定港市合一與亞洲新灣區的整體基礎，「背後需要的規畫力、協調力和意志力都不是普通的嚴峻」。

這位網友説，除了港市合一之外，陳其邁也處理過「高雄四大爛尾樓」等案件；這次選舉，平常不輕易表態的客家、旅遊、國營工會等團體，都願意出來支持陳其邁，足以證明陳其邁不只是有魄力與協調能力，更在地方廣結善緣。

網友強調，他不認為韓國瑜是個差勁的選將，但高雄「現在正是需要撮合協調各路資源，好好一鼓作氣投入的階段。而這時候陳其邁似乎是比韓國瑜更適合的人選。」

(中時 )

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