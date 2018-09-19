消費居禮夫人！插畫家人2一句話道歉 網怒轟：可悲

消費居禮夫人！插畫家人2一句話道歉 網怒轟：可悲(翻攝自 人2 x People2臉書)

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中時電子報

臉書粉團擁有百萬讚數的人氣插畫家「人2」，之前頻頻抄襲其他創作人的圖片，像是盜梗彩虹黑絲帶事件等，被網友封為「抄襲王」。最近跟上時事，拿居禮夫人開玩笑，卻又陷風暴！今天人2緊急道歉自己用詞不當，反激怒網友，根本搞錯重點，「是你本身缺乏對女性權益的意識，所以才會畫出那樣的圖，想發道歉文來救那些被退的讚，要不要先搞清楚問題在哪？」

最近教育部的居禮夫人事件，被人2拿來創作，開玩笑說要是考試考到「誰是世界第一個獲得諾貝爾獎的女科學家？」以前回答「居禮夫人」很簡單，現在要寫「瑪麗亞．斯克沃多夫斯卡－居禮」懷疑自己有寫對嗎？最後人2還酸「幸好又不改了，真的是沒事找事」。

人2的發文，引發網友不滿，「真的笑死，炫耀一種邏輯叫做『方便我寫答案最重要，尊不尊重原作者不重要~』這樣我就懂為什麼人2會這麼紅了」、「現在就在消費這件事情，還自以為省麻煩，可以還人家一個名字嗎」、「根本就不會這樣考，這年代還這樣考，是出題者有問題」、「這種垃圾還有人要看啊，沙文男豬找不到女友根本死好」。

對此，人2緊急道歉滅火「抱歉，是我用詞不當，謝謝各位的指正，我會更謹慎小心的」，讓大家火氣又上來了！怒轟「那不是單純用詞不當，是你腦袋一點平權的sense都沒有，道歉的誠意在哪？一點都看不出來，只覺得你可悲到極點」、「你還是乖乖抄襲就好，用抄的不用怕抄錯啦」，不過還是有粉絲力挺人2「承認自己的錯誤很讚，還是要注意一下用字遣詞啊！」

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(翻攝自人2 x People2 臉書)

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