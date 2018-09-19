調查官太美了 讓民眾都想找她檢舉賄選

美女調查官陳禹函至板橋警分局宣導反賄選。（王揚傑翻攝）

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板橋警分局今舉行反賄選宣導。（王揚傑翻攝）
美女調查官陳禹函至板橋警分局宣導反賄選。（翻攝自臉書）

為杜絕賄選歪風，新北市板橋警分局今（19）日舉辦反賄選宣導，邀請法務部調查局新北市調處板橋調查站組長及調查官來宣導反賄選，美女調查官陳禹函針對各類賄選型態詳細解說，並呼籲民眾踴躍檢舉拿獎金，有參與民眾直接表態，要找她檢舉。

板橋分局表示，新北市長、市議員及里長選舉，因範圍大而且候選人眾多，為嚴密防範金錢、暴力以及各種變相賄選方式介入選舉，徹底淨化選風，板橋分局與調查局及其他友軍單位合作，積極偵辦賄選及暴力選舉案件，維護不受任何金錢、暴力介入的乾淨選舉環境，讓候選人能打一場乾淨公平的選戰。

美女調查官陳禹函鼓勵民眾踴躍檢舉賄選，她表示，法務部制訂鼓勵檢舉賄選要點規定，查獲縣（市）長候選人賄選者，最高每一檢舉案件給500萬元，查獲其他人賄選者，每一檢舉案件則由200萬元至50萬元不等，她更舉出過去幾種常見的賄選型態，並結合可能發生的賄選模式，指導民眾如何蒐證檢舉，檢警調絕對會做好保密措施。

板橋分局長王文澤表示，呼籲候選人絕不買票、絕不使用暴力或其他不正當手段競選，希望民眾如有發現賄選情事，能勇於檢舉，全民共同打擊賄選，健全民主政治，達成選賢與能的目標。

(中時 )

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