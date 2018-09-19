南投縣議會副議長潘一全岳父公奠 冠蓋雲集

▲南投縣議會副議長潘一全（左2）岳父釋比丘澄玉老和尚的公奠儀式。（楊樹煌攝）

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▲縣議會副議長潘一全岳父的公奠儀式，場面隆重，場內座無虛席。（楊樹煌攝）
▲潘副議長對其岳父喪儀處理極其低調，但各界贈送花圈、花籃及蘭花盆，依然從裡到外，擺滿全場。（楊樹煌攝）

南投縣議會副議長潘一全的岳父釋比丘澄玉老和尚，今19日舉行告別式，地方各界及政商名流冠蓋雲集，備極哀榮，雖然潘副議長極其低調，未發訃聞也未收奠儀，同時懇辭花圈花籃，但各界贈送的花圈、花籃及蘭花盆，依然從裡到外，擺滿全場，充份展現其豐沛的政商人脈。

潘一全岳父釋澄玉，是位非常虔誠的佛門弟子，早年就於玉佛寺出家，日前因病圓寂，享壽78歲，雖然潘副議長夫婦對喪事處理，極其低調，但連日來從中央到地方，各黨政商及體育警界名流，紛往拈香致意。

今天的公奠儀式，南投縣長林明溱和縣議會議長何勝豐，一早就提前趕往拈香，告別儀式時，縣警察局長陳木樹率縣內各分局分局長及警友會各級幹部前往致祭、中華民國壘球協會理事長陳任邦也率全國各壘協幹部參與公祭。

南投縣議會的所有同仁、埔里鎮長周義雄、鎮代會主席蔡文仲及年底將參選鎮長、議員、鎮民代表及里長的參選人更是群聚會場，場面隆重。

5年9班的潘一全，目前是亞洲壘球協會的會長，他自民國87年當選第14屆南投縣議員至今已21個年頭，連任5屆議員，2屆副議長，是南投縣議會最資深議員之一，平日夫妻聯手為民服務，並用心傾聽民瘼，普獲地方好評；尤其他致力為南投縣培育體育人才以及努力爭取經費，充實南投縣運動設備，提升南投縣運動風氣並培育運動好手的用心，功不可沒。

(中時 )

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