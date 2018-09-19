周潤發《無雙》當偽鈔畫師 槍戰、爆破樣樣來

2018年09月19日 17:57 旺報 廖慧娟

周潤發於《無雙》中再現雙槍小馬哥風采。（双喜電影提供）

由周潤發與郭富城雙影帝主演的燒腦電影《無雙》9月30日、10月5日分別在大陸、台灣上映，全片以1990年代全球散布、連美國中央銀行都難以辨別真偽的「超級美鈔」偽鈔為主題。電影公司今天（19日）釋出男主角周潤發幕後製作特輯，一窺發哥在片中重現「雙槍小馬哥」風采的精彩畫面。

片中最具關鍵地位的偽鈔設計人「畫家」，具有傳奇色彩又牽動全片劇情走向，因此導演莊文強特地邀請氣場強大的發哥演出。發哥表示，這次的角色與去的不太一樣，需要呈現比過去還要更豐富多元的面貌：「這是我從未演繹過的角色……我在演繹這個角色時有很大的空間。」

該片遠赴泰國拍攝，除了大規模爆炸場面外，發哥更威風提著雙槍上陣耍狠，橫掃敵人，手腳十分俐落，讓觀眾激發濃濃超越經典的港派動作場面的熱血魂！發哥表示：「雖然在80年代演繹過一些持槍的動作場面，但這次會帶給觀眾一個不同的周潤發！」他希望透過自己這部最新的電影作品，可以帶給觀眾更多的驚喜，提供另外一種新的刺激。

片中周潤發與郭富城是亦師亦父的關係，聯手製作偽鈔。周潤發透露：「畫家這個角色在片中不但是郭富城的監護人，亦是他的老師。」兩人和警方間的鬥智燒腦諜對諜，雙倍重量級的演出會擦出什麼精彩的火花，絕對將讓觀眾拭目以待！

(旺報 )