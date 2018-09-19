《中時晚間快報》藍委秀施壓公務員錄音檔 屏縣府發言人黃建嘉閃辭

2018年09月19日 17:57 中時電子報 綜合報導

◎藍委秀施壓公務員錄音檔 屏縣府發言人黃建嘉閃辭

藍委柯志恩今率市議員參選人游淑慧、羅智強召開記者會，提出一份19分鐘錄音，質疑「某縣府發言人」好大官威，藉由長官職權，要求公務員必須進行輔選，違法亂紀還振振有詞，言語滿是恐嚇、辱罵，甚至提到縣府很多特權進用人員等。羅智強最後更點名屏東縣政府出面說明，並立即做出處分，維護文官最後尊嚴。

◎韓朝發表平壤宣言 約定共建無核和平家園

韓朝峰會出現重大突破！南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩簽署《平壤共同宣言》，就在半島共建無核武器、無核威脅的和平家園達成共識。雙方並商定終結在非軍事區等地區的軍事敵對狀態，進而在半島全境消除戰爭風險，解除敵對關係。金正恩將在近期成為首位訪問首爾的北韓領導人。

◎癌症患者福音 化療落髮有解

癌症患者在接受化療或放射治療後，常見落髮等醫療副作用，台灣大學林頌然教授研究團隊執行科技部跨領域研究計畫，透過基因螢光標定方法進行幹細胞的研究，經刺激幹細胞而促進組織再生，此項研究發現活化毛囊非典型幹細胞的新方向，在動物實驗上證明，可防止化療與放射治療所造成的掉髮，已獲刊登於國際期刊。

◎陳勢安拍MV被玩壞 瘀青濺血遇猛浪

陳勢安推出新專輯《壞掉的大人》，近日推出新歌〈當面說〉，挑戰搖滾曲風，MV不但一天跑遍幾乎整個大台北，更在颱風前夕前往海邊拍攝，過程中，一行人也因為颱風前夕，一度遇到將近一層樓的猛浪，讓所有工作人員都忍不住倒抽一口氣。

(中時電子報)