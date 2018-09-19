中小學生來讀好書！「大家i閱讀」活動開跑

2018年09月19日 18:01 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

數位化時代，閱讀方式有更多元改變，從平面的書章雜誌移轉到便捷的網路，然不可至否的，全世界閱讀人口有逐年下降的趨勢！然閱讀好處多多，不僅能讓我們瞭解新知、開拓視野，據美國哈佛大學最新研究指出，閱讀小說可提高人類社交能力，特別是閱讀虛構作品、故事類的小說，對提高讀者的社交能力。

為推廣第40次中小學優良課外讀物，文化部主辦「大家i閱讀」系列活動，與在地閱讀推廣單位合作為讀者籌劃精彩的閱讀體驗。自9月至11月，除在台中市中正國小、高雄市四維國小、台北市新生國小、宜蘭縣慧燈中學，為該校學生策劃閱讀活動及獲選書展外，更邀請台中新手書店、高雄三餘書店、台北永樂座舉辦書展，展示各自精選出的「第40次中小學生優良課外讀物」獲選書籍，歡迎讀者走進書店，品讀好書。

書展於9月17日至10月17日於台中新手書店（台中市西區向上北路129號）舉行，以「在新手書店，讀給新手的書」為出發點，讓讀者從書中看見不一樣的人生哲學，開啟對世界、社會的再次思考，單純愉悅地享受每一本書。

高雄三餘書店（高雄市新興區中正二路214號）策展主題為「如果閱讀是一種信仰」，展期自10月1日至10月31日，以區隔化的選書策略對應不同年齡層的讀者，從認識、建構「自我」和周遭親近的事物為出發點，逐漸走向獨立思考並內化為自身養份，緊貼著生命歷程，閱讀既親近又有趣。

10月15至11月14日，「由小到大：認識台灣．世界．宇宙」書展將於台北永樂座（台北市大安區建國南路二段123巷6號）登場，永樂座表示要認識這個世界，不必拘泥於順序，反而需要一點隨機，因為空間是併行的，時間的感受也未必是線型。此次展覽是在閱讀的理解力上由小到大，從學齡前一直到高中的閱讀推薦。

本次獨立書店書展自第40次的獲選書單中，精選60冊好書，藉由書店長期大力推動閱讀的熱情和豐富經驗，為讀者引介更多元的閱讀視角。

(中時電子報)