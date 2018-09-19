新北職人在地傳承x技術再造系列活動 30位大師專業被看見

2018年09月19日 18:13 中時電子報 綜合報導

新北職人在地傳承與技術再造2018年系列活動於今(19)日正式開跑！本次首映暨巡迴展開展記者會，現場展出30位職人簡歷及作品，且邀請到20組職人一同共襄盛舉，開場更以精華版紀錄片為記者會揭開序幕。新北市長朱立倫也特別出席記者會為堅持做好每件事的師傅們加油打氣。

朱立倫表示，家財萬貫，不如一技在身。新北市幅員廣闊，擁有得天獨厚的地理環境，造就出多元產業及工藝的非凡職人。透過本次紀錄片的拍攝，除了以影像紀錄職人精神與態度，更希望藉由鏡頭的傳遞，讓社會大眾可以更加認識新北在地的職人文化，也期許職人對於產業一輩子的堅持與專注被後輩看見，藉以鼓勵年輕一代更有意願投入想從事的專業領域。另外，他也提到新北市致力於推廣在地就學及技職教育，今日的活動恰好體現兩項宗旨，讓孩子在新北市的技職教育中深耕發展。隨後朱立倫也在許仁評師傅指導下，動手體驗麵線製成，成功爲記者會畫下句點。

新北市職人活動開跑，強調在地傳承加技術再造。

林國信師傅也上台暢談多年從事金工行業的感想，他樂觀表示雖然傳統產業時常被喻為夕陽產業，但夕陽之後又是黎明的開始。因著新的契機，傳統產業會創造出另一個發展。另外，他也特別感謝本次系列活動，不僅讓職人們團結凝聚，持續在專業上精進及傳承，同時也讓民眾了解職人文化。另外他也大方地為投入創作的後進們提供寶貴的建議，分別是要保有流行趨勢的敏銳嗅覺、勇於做自己以及擁有健康的身體繼續創作。

勞工局長許秀能表示，本次規劃「2018新北職人在地傳承與技術再造」的系列活動，除了透過大眾媒體播映的6支職人形象記錄片外，陸續也會在三重區、蘆洲區、新店區、新莊區、板橋區等地辦理 6場的新北職人巡迴展，另外還有金工、咖啡、布藝、皮雕等4個職種的師徒傳承課程。藉由一系列的活動，喚醒大家對職業技術的認知，也期望能將這些技藝與技能傳承下去，並讓所學符合社會所需。

新北在地職人巡迴展，首展活動將於新北市政府一樓大廳辦理為期三天的展出(9/19-9/21)，透過陶藝、烘焙、金工、布藝、木雕、皮雕等諸多職種的職人故事及作品，讓民眾可以更連結新北市在地職人、故事及文化。展覽現場也準備3場的職人親授DIY，讓民眾體驗各項職人技藝，還有Q版的職人看板，歡迎大朋友小朋友到現場拍照打卡。今年適逢勞工局成立30週年，勞工局的願景是「快樂勞動，活動勞工」，也希望透過這一系列展覽及各項的體驗活動讓社會大眾感受到勞工朋友「快樂勞動」的精神！

(中時電子報)