台中東南扶輪社及台中牛排館 秋節傳愛

圖說：台中東南扶輪社19日邀請彰化縣私立基督教喜樂保育院師生，饗美食、遊科博館。喜樂保育院長台林玉嫦（右3），特地致贈感謝狀，分別給台中東南扶輪社前任社長張仲雄（右4）、該社下屆社長楊朝弘（右2）。（圖／劉朱松）

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圖說：台中牛排館創辦人曾惠治（左3），19日贈送該牛排館最受歡迎的蘿蔔糕一大箱，給彰化縣私立基督教喜樂保育院，由喜樂保育院長林玉嫦（左4）代表接受。（圖／劉朱松）

中秋節即將到來，中部企業與社團，不約而同秋節傳愛。台中東南扶輪社19日贊助財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院近百名師生，饗美食、遊科博館，提前共度溫馨的中秋佳節。無獨有偶，台中牛排館創辦人曾惠治，愛心也不落人後，19日贈送該牛排館最受歡迎的蘿蔔糕一大箱，給該喜樂保育院。

台中東南扶輪社下屆社長楊朝弘表示，該扶輪社與二林喜樂保育院結緣，已有40年，該社每年都給予喜樂保育院最大的幫忙。尤其，今年喜樂保育院開展新建場區計畫，該扶輪社捐款百萬，給喜樂保育院，希望協助身障者就業之路。40年來，該扶輪社對喜樂之愛，未曾間斷。

台中東南扶輪社前任社長張仲雄指出，6年來， 該扶輪社每年都請喜樂保育院師生，赴台中牛排館享受美食，提前快樂過中秋；席間，喜樂大小孩子，不只是享受佳餚美食，更在彼此心裡重新注入溫度，就像甜蜜的大家庭一樣，讓喜樂師生感受到暖暖的愛與溫馨。

因出國無法親自出席的台中東南扶輪社長蔡振賢也說，瑪喜樂女士，對台灣這塊土地的愛與奉獻，值得我們學習及傳承，共同凝聚行善的力量，幫助弱勢者活出生命中的美好。

喜樂保育院長林玉嫦，當場感謝台中東南扶輪社連續6年中秋節前，與喜樂孩子們團圓，讓東南扶輪社與喜樂的關係，不但是朋友，更像是家人。無論是喜樂面臨挑戰的時刻、或是平時生活中的需要，東南扶輪社總是盡全力的給予幫助，深信「施比受更為有福」，東南扶輪社必能成為喜樂憨兒生命中最有力的後盾。

喜樂保育院孩子們，19日除了參觀台中科博館常設館外，也觀看3D立體電影「失落恐龍島」。此片結合音響特效、娛樂性高的3D特效動畫，恐龍就在大家的面前，有的孩子高興的伸手摸；有的孩子將頭轉旁邊，害怕恐龍跑出來，每位都進入一個身臨其境的全新恐龍世界冒險。

甚至他們在台中牛排館獻唱詩歌，感謝前來東南扶輪社幹部與社員，並在老師的陪同下，高興地赴取餐區，挑選自己最愛的美食，那份喜樂的心情，都洋溢在每位孩子的臉上。

基督教兒童福利基金會，早期終止對台灣相關機構補助後，財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院的營運，開始自力更生。當時，台中東南扶輪社適時伸出援手，支援經費，力挺二林喜樂保育院，甚至社員更風塵僕僕的騎著摩托車，至二林喜樂做志工服務。

(工商 )

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