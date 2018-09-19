北農養生紅藜米粉月餅 秋節送愛心送健康

北港農工學生與外國交換學生一起製作「紅藜米粉月餅」。（張朝欣攝）

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北港農工畜保科配合養生風潮，採用校內自種的紅藜與有機米製作「紅藜米粉月餅」，除了開放學校師生訂購，也贈送給社區弱勢家庭。19日還有來自3個國家的交換學生一起製作月餅，感受台灣中秋佳節送愛心的溫暖。

北港農工畜產保健科師生這幾天忙著製作中秋月餅，今年主打「紅藜米粉月餅」，即在鳳梨酥、蛋黃酥、綠豆沙餅的餅皮添加紅藜與有機米磨成的米粉，吃起來更加爽口健康。

校方表示，紅藜與米粉原料均來自農經科學生以有機農法種植，保證沒有農藥殘留。紅藜米粉月餅以「溫馨」為口味、「健康」為祝福，配合鎮公所中秋節關懷社區活動，免費送給社區弱勢家庭，讓大家吃出美味與健康。

今年北港高中有3名來自墨西哥、西班牙、泰國的國際交換學生，北港農工與北港高中合作，安排外國學生與畜產保健科學生一起學習烘焙、製作月餅，讓他們體驗台灣中秋節文化之餘，也送出自己的愛心。

為響應「節能減碳」政策，北港農工的月餅包裝採用「樸素簡約」的傳統風格，在不影響保存情況下，盡量減少多餘的包裝盒袋，可說是兼具養生、公益與環保。

北港農工校長廖宏瑩指出，學校注重學生知識與專業能力的養成，也期望學生的學習能結合農工學校特色，朝向自動化、精緻化、本土化、健康化、科學化發展，今年製作的養生紅藜米粉月餅，正是這些理念的展現。

(中時 )

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