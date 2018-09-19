台積電中秋送愛點亮獨老孤寂的心

台積電公司晶圓15A廠得知華山基金會常年服務經費『愛老人 中秋亮起來』活動，以取之社會、用之社會，在廠內發起「關懷獨老中秋送愛」的活動！(陳世宗翻攝)

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中時
現場邀請近60位長輩參加中秋聯歡活動，有義剪、美甲團隊幫長輩打理門面更有精神。(陳世宗翻攝)

月圓人團圓的中秋佳節將至！台積電公司晶圓15A廠得知華山基金會常年服務經費『愛老人 中秋亮起來』活動，募集狀況不佳，以取之社會，在廠內發起「關懷獨老中秋送愛」的活動，共募集到中秋關懷禮476份 ，金額約31萬元，19日在華山基金會南屯天使站舉行捐贈儀式。

現場並邀請近60位長輩參加中秋聯歡活動，有義剪、美甲團隊幫長輩打理門面更有精神，現場還有台積電的志工團隊帶動活力操、幫長輩按摩、與長輩拍照留作紀念；同時貼心準備了美味的愛心午餐給長輩食用，現場充滿活力與熱情，讓獨老們提前歡渡中秋佳節。

華山基金會於民國88年起，陸續於全台設立383個社區愛心天使站，大台中29個行政區都已設立，目前服務約2200名三失(失能、失智、失依)長輩，提供免費到宅訪視、陪同就醫、原床泡澡、居家環境改善、年節關懷、護甲等服務，盼在地企業與善心人士，長期幫助在地弱勢長者，建立社區互助自助模式。

台積電公司晶圓15A廠敬邀大家用實際行動一同來關懷厝邊老人，認助弱勢長輩常年服務經費一個月1250元。愛心專線：(04)2473-4843江小姐。

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