李崗挺紀錄片《孤軍》 嘆商業電影難做

2018年09月19日 18:27 中時 潘鈺楨

導演李崗。（蘇蔓攝）

導演汪怡昕。（蘇蔓攝）

紀錄片《少了一個之後—孤軍》展開巡迴放映，14日導演汪怡昕邀導演李崗，以及李崗夫人、安可電影副總陳煥華觀賞影片。紀錄片讓國立臺灣海洋大學航海系畢業的李崗相當有感觸，表示自己當兵時也是航海兵，其實相當抗拒看這類題材的片，看完心情很沈重。

當年在《想飛》中就有一幕就是飛行員因擔心戰鬥機撞上民宅，選擇留在機上控機殉職，「飛行員可以跳傘求生，但軍人接受的是特殊訓練，他們的人權、人性界線在哪裡，是一個很難的議題。」

《孤軍》追查1995年海軍黃國章離奇落海死亡真相，以及黃媽媽替兒子伸冤、開始為軍中人權奔走的過程。導演汪怡昕歷經3年半的時間，耗資800多萬，拍攝將近1500個小時的素材。他昨開玩笑：「當初就是太衝動，擲筊了不拍不行！」感謝黃國章冥冥之中相助，黃媽媽常說兒子托夢，過沒多久劇組遇到的難題就會被喬好，或是拍到意外畫面。

陳煥華則坦言，剛看片子時因為黃媽媽追兇過程太霸氣，讓她有點「無法進入」，但她肯定此片的平衡拍法，對軍方不只是檢討也有肯定，旨在讓社會變得更好，也相信觀影者看過之後都能省思：「如果同樣的事發生在自己身上呢？」

《少了一個之後—孤軍》巡迴播映時間：

10/09（二）19:30 新北-拿個咖啡

11/03（六）19:30 花蓮-秀泰影城

11/10（六）19:30 台北-華山光點（已售完）

11/11（日）14:00 台北-華山光點（已售完）

11/11（日）15:00 台北-華山光點

11/17（六）14:00 台中-站前秀泰影城

11/18（日）14:00 台南-國立台灣文學館 演講廳

11/24（六）19:30 高雄-in98駁二電影院

(中時 )