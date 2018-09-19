亞培產品抽檢合格 結塊原因尚待釐清

食藥署食品組副組長魏任廷表示，將把檢驗結果，交給食品加工專家以及食藥署內部檢視後，2天內決定採預防性下架的6款產品是否重新上架。（鄭任南攝）

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林周義、
食藥署今公開該6款市售產品的抽檢結果，發現無異常現象，具體結塊原因尚待釐清。 林周義／攝影

亞培公司9月初傳出多起疑似變質案例，6款產品「原味安素」、「腎補納」、「普寧勝」、「管灌安素」、「健力體」及「愛美力HN」於7日預防性下架。食藥署今公開該6款市售產品的抽檢結果，發現無異常現象，具體結塊原因尚待釐清。至於疑似變質產品的檢驗結果，將於1到2天內公布。

食藥署副組長魏任廷表示，該6款市售產品經衛生指標菌的檢查呈陰性，且無異味、異物。另對其進行長達10天，在37度以下的保溫試驗，結果顯示均無異常。以過去資料分析，6款產品今年的進口量為3700多萬，其中客訴案例共629件，食藥署推測客訴案例為零星個案。雖僅佔總數的百萬分之20，但魏任廷表示，客訴量仍較常態的比例高。

依照食安法第15條規定，變質或腐敗的食品不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出或作為贈品或公開陳列。外界質疑，結塊到底算不算變質？食藥署未給予具體答覆，表示原因仍須進一步釐清。

魏任廷表示，目前已要求亞培提供原廠內部解釋，將結合外部專家，針對結塊產品進行檢驗，並在這2天內公開結果。至於下一步的處置，將依檢查結果而定。

(中時 )

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