獨／《如懿傳》舒妃陳昊宇 清純系女神照曝光

2018年09月19日 18:28 中時 洪秀瑛

陳昊宇飾演意歡。（取自微博）

張鈞甯。（取自微博）

陳昊宇之前在歐洲度假。（取自微博）

陳昊宇是大眼美女。（取自微博）

3人感情好。（取自微博）

陳昊宇在片場和姊妹們及霍建華打成一片。（取自微博）

26歲大陸小花旦陳昊宇外型清麗脫俗，她和台灣演員張鈞甯因合拍古裝劇《如懿傳》熟識，她誇讚張鈞甯貼心，拍戲時會幫大家準備很多台灣的零食，去年她來台拍電視劇《熱血高校》，張鈞甯還特地探班。至於扮演「如懿」的周迅，陳昊宇說：「在這之前，對她印象就是很會演、離我很遠，又是我崇拜的演員，合作後沒想到她對所有人都這麼日常，無論任何角色，她都一樣對待，給人感覺很自在」。

陳昊宇水汪汪大眼睛及2個小酒窩，陽光甜美氣質神似日本女星綾瀨遙，她在《如懿傳》飾演「舒妃」，劇中有一幕她在酒宴中表演崑曲，拿著圓扇跳舞演唱宋代女詩人李清照的《醉花陰》，眼尖觀眾發現她跳起舞來略顯僵硬，個性直爽的她，高EQ回應：「我確實渾身比較硬，四肢不是很協調，加上崑曲的舞步含蓄有韻味，對我來說挺難的。」

陳昊宇和台灣頗有淵源，來自福建的她，6年前以交換學生身份來台念元智大學，隔年參加中視選秀節目《華人星光大道》獲總冠軍，還交了台灣男友，接著回廈門大學完成理工科學業，戀情卻因遠距畫下句點。她之後轉戰戲劇，靠著清純美聲為《如懿傳》親自配音也演唱《醉花陰》，觀眾覺得她的聲線很符合角色的高冷孤傲、癡心倔強性格。

她回想當初試鏡過程，第1次見到導演，言明自己只有1部戲劇作品經驗，導演說「那妳也敢來」，她直爽秒回「為什麼不敢」，導演因此對她留下深刻印象，第2次見面便要她試「舒妃」角色。她認為「舒妃」外冷內熱、不跟其他嬪妃玩心機，只有舒妃對皇上是純粹的愛，真實的她，不在乎外界眼光，也不擅於和其他人打交道，舒妃角色十分貼近自己。

《如懿傳》已進入中後段，劇情高潮迭起，她每天追劇，自己就是忠實觀眾。提到拍攝過程中，最讓她難忘的是有場穿著10公分的花盆鞋摔倒，導致左手、腳骨裂。她當天早上剛摔完，下午抱傷拍一場和霍建華吵架、最後崩潰輕生的重頭戲，她強忍身體不適，跪了一下午，結果手腳腫脹，「那天拍完以後，我有點懵了，回家後不斷回想怎樣可以表現更好」。

她飾演的舒妃在《如懿傳》劇中對皇上霍建華一片癡心，至於戲外，她說霍建華在片場不像乾隆皇上高高在上，反而喜歡聽大家講冷笑話，「他話少、笑點低，常常大家要講下一題，他才笑出來」。她和飾演宮女「阿箬」曾一萱、「惢心」陳小繧感情最好，「他們都很熱情可愛，我們興趣相投，我個性安靜，他們會主動帶我融入大家，前期我拍悲苦的戲，情緒很重，後期就比較能輕鬆和大家打成一片」。

特別的是，她當年拍的第1部戲、導演管虎監製的電視劇《外灘的鐘聲》，合作演員正是憑著《延禧攻略》暴紅的吳謹言，以及拍過夯劇《那年花開月正圓》的俞灝明。如今各擁一片天，陳昊宇前不久和江疏影、魏千翔合拍騰訊新劇《九州飄渺路》，殺青後，她馬上飛到奧地利、維也納等歐洲國家度假，現在身邊已有護花使者？她笑回，《如懿》拍9個月、《九州》拍10個月，完全沒時間談戀愛，對感情很隨緣，「念書的時候想要找高挑的男生，後來發覺只要看對眼，和任何條件沒關係。」

(中時 )