《45度-愛的視角》畫展 鄭慧蓮繪出人生繽紛色彩

鄭慧蓮在開幕茶會上始終揚著嘴角，也有許多好友到現場支持她。（張亦惠攝）

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鄭慧蓮的爸爸介紹女兒的畫作。（張亦惠攝）

鄭慧蓮脖子以下癱瘓，僅能用奶嘴咬住畫筆，一筆一筆畫出屬於她的生命色彩。受竹崎文化藝術基金會邀請，19日起在竹崎高中賈宓藝文中心舉辦《45度-愛的視角》畫展，跟大家分享他45度角所見的繽紛世界。

因早產關係，鄭慧蓮剛出生不久便被診斷視網膜剝離、腦水腫、氣胸等，5歲時頸部以下全身癱瘓無法自行呼吸，需戴呼吸器維持生命，一次慧蓮說想學畫，就開啟了她45度角的繽紛人生。

開幕茶會上，鄭慧蓮始終揚著嘴角，可以感受到她的開心，因氣說話困難的她緩緩說出「大家好，很開心來學校辦畫展，謝謝大家」，媽媽黃芳滿笑說，慧蓮是個愛唱老歌的孩子，曾在嘉義特教學校的歌唱比賽中奪得第3名。

鄭慧蓮的爸爸鄭西村感性地說，從最初害怕大眾異樣的眼光到現在四處分享生命教育，希望喜歡畫畫的學生看了慧蓮的作品，能感受到他用色大膽所展現內心的喜悅「看她的畫也要看她的心」。

主辦這場畫展的竹崎文化藝術基金會董事長何子凡說，取名45度的視角，同時也是愛的視角，從慧蓮的生命故事可以告訴大家，困住自己的不是手腳，而是內心，也藉此，勉勵健康的人把握當下；激勵受苦難的人樂觀勇敢，希望這個富生命教育的畫展讓竹崎高中的同學有不同的啟發。

(中時 )

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