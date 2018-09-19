柚子解膩做醬汁　中秋烤肉健康吃

今年文旦柚品質產量出色，除了當鮮果吃解膩外，佳里奇美醫院營養師還用柚子製作出低鹽低鈉的醬汁，讓民眾秋節可以輕鬆吃烤肉，對身體無負擔。（莊曜聰攝）

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秋節烤肉已經變成全民活動，但香濃的烤肉醬料卻隱含高鹽高鈉的風險，佳里奇美醫院營養科以盛產的文旦柚製作清爽不膩的醬汁，讓民眾能輕鬆吃。（莊曜聰攝）

在台灣，中秋節的全民活動非烤肉莫屬，但重口味的烤肉難免讓民眾攝入過多脂肪、鹽分，對身體多少會造成負擔，佳里奇美醫院營養師與院方主廚以盛產的文旦柚加上蔥蒜等天然果物、辛香料，製作出低鹽低鈉的烤肉醬、沾醬，讓民眾能放心享受烤肉的樂趣。

中秋節恰好是文旦柚的產季，今年氣候穩定，雖然8月間有一波雨勢，但對文旦柚影響不大，全台產區無論在產量及品質上都比往年穩定，除了當作鮮果食用解膩外，也可以入菜做成醬汁或搭配肉類料理，清爽又健康。

佳里奇美醫院營養師黃盈真指出，衛福部建議成人每日鈉攝取量不要超過2,400毫克（約等於6公克鹽），但根據調查，台灣成人的平均鈉攝取量高過標準值1.5倍，長期下來對腎臟負擔大，也增加罹患高血壓、動脈硬化、中風等疾病風險。

黃盈真說，以中秋節最風行的烤肉活動為例，市售烤肉醬每100公克鈉含量從2,000到3,540毫克不等，再加上醃製肉類、加工食品的鹽分，一個連假下來，超標問題相當嚴重。

院方營養科團隊特別以時令的鮮果文旦柚，取用柚肉及柚皮，搭配洋蔥、蒜、紅蔥頭等辛香料，以柴魚醬油、味醂、蜂蜜提味，製作出柚釀烤肉醬及柚香沾醬，鈉含量僅市售醬汁的一半不到，民眾可自己在家動手做，吃得到自然原味，還能消化吃不完的柚子，一舉數得。

(中時 )

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