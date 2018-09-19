搶年輕客層 台中大遠百周慶有請網紅帶逛

台中大遠百周年慶27日登場，20日率先展開預購，這次依循往年祭出端出化妝品、內睡衣當日單筆2000送200、全館當日累計5000送500。（馮惠宜攝）

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為吸引年輕新客層，台中大遠百這次周年慶推出多項「高CP組合推薦」。（馮惠宜攝）

中秋連假即將來臨，中台灣各家百貨也陸續展開周年慶活動，台中大遠百周年慶27日登場，20日率先展開預購，這次除了祭出促銷加碼的撒糖策略，更首度結合「網紅帶逛」、「直播分享」、「高CP組合推薦」等新型態購物體驗服務，盼搭上網紅經濟來炒熱話題、聚新客。

中台灣百貨周年慶戰火由大魯閣新時代購物中心率先起跑，中友、廣三SOGO隨後接棒，20日起台中大遠百也加入戰局，端出化妝品、內睡衣當日單筆2000送200、全館當日累計5000送500；大家電單日單筆1萬送1000，以及14大銀行卡享全館單筆分期滿5000送250元等高達17％以上回饋。

今年最大賣點不在折扣，而是網紅帶逛、名人直播：台中大遠百周年慶期間和美麗佳人雜誌、浪直播平台合作，推出網紅帶逛系列，邀請人氣直播女神、時尚Youtuber直擊百貨週年慶現場分享購物經驗，推限時促銷商品，參加活動還有機會獲得唇彩、秋冬保養組等專櫃商品，預計帶動兩成的新客潮。

而時尚名品、生活家電品牌更出動周湯豪、夏于喬、曾菀婷等藝人加持買氣。另，彩妝保養品部分則以「聯名款」、「新客超值組」催生買氣，以高CP組合價帶動整體提袋率。

(中時 )

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