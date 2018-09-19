美軍T-6教練機墜毀 飛行員彈射成功受輕傷

一架美國空軍的T-6螺旋槳教練機墜毀，2名飛行員逃生成功。(圖/美國空軍)

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中時電子報

美國空軍的一架T-6德州人2式教練機(Texan II)在聖安東尼奧的一次訓練飛行中墜毀，所幸機上的學員和教官飛行員都彈射成功，僅受了一些輕傷。

美國空軍時報(Airforce Times)報導，這架T-6屬於蘭道夫空軍基地(Randolph AFB)，聖安東尼奧當地電視台KSAT報導說，這架飛機是墜毀在當地一座商場附近的草地上，沒有造成地面人員的傷害，而且兩名機組人員安全彈射出去。

基地發言人證實，T-6屬於第12飛行訓練聯隊。而且兩位飛行員僅受輕傷沒有大礙，至於墜機的原因仍在調查中。

這將是美國空軍教練機的最新事故。上週，一架T-38C鷹爪2式(Talon II)噴射教練機，在德州德州謝巴德空軍基地(Sheppard AFB)墜毀。兩名飛行員逃生成功並接受治療。在短短幾個月的時間裡，是第3次T-38的事故。

T-6是美國空軍缺氧事件的其中一種飛機，飛行員會因氧氣系統故障導致感官遲鈍而迷失方向，或是頭痛喪失判斷力。去年11月，奧克拉荷馬州萬斯空軍基地(Vance AFB)的第71飛行訓練聯隊，因缺氧而將T-6停飛了將近3週。

上週，空軍宣布故障主要是由駕駛艙內氧氣濃度波動造成的，問題已得到解決。

(中時電子報)

文章來源：Air Force T-6 crashes in Texas, crew suffers ‘minor injuries’

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