慶騰精密科技涉違證交法　董座、員工非法套利約談

慶騰精密科技股份有限公司的王姓負責人，自2016年初起在發行可轉換公司債時，爆發虛偽詐欺情事。

友善列印
中時

上櫃交易的慶騰精密科技股份有限公司的負責人王光彬，自2016年初起在發行可轉換公司債時，爆發虛偽詐欺情事，王及多名幹部涉嫌以虛偽交易約8億元，製造營收大幅增加的假象，以美化公司財務報告，並於公司公告涉及股票價格重大消息前利用人頭帳戶套取上漲差價，不法獲利初估逾3000萬元。

苗栗地檢署認為慶騰董事長王光彬及內部員工，涉有違反證券交易法財報不實、證券詐欺及內線交易等罪嫌，18日指揮台北市及苗栗調查站幹員，將王等16名涉案被告及證人約談到案，目前還漏夜偵訊中。

苗栗地檢署在這波專案行動中，由主任陳宗豪率同檢察官劉偉及劉哲嘉，指揮台北市調站並有苗栗調查站支援，持苗栗地方法院核發的11張搜索票，兵分多路赴台北市、新竹縣、苗栗縣及台中市，包括慶騰王姓負責人及相關共犯住處及辦公處所執行搜索，並傳喚涉嫌的16名被告進行偵訊。

檢調單位指出，被約談到案的16人當中，除王光彬與多名高階幹部和員工，另有幾名是證人身分，有些經偵訊後已陸續被請回，至於王及高階幹部，因必須釐清關鍵案情及數據，結束偵訊的時間還是未知數。

資料顯示，慶騰公司創立於1993年，總公司設苗栗縣頭份市，大陸也有設廠，2008年完成產品與產業多角化整合，是國內第一家於2003年掛牌的專業粉末冶金公司，網路上有「領導名牌」美譽，這波違反證券交易法風暴的影響程度，尚待觀察。

(中時 )

男客毒嗨亡 酒店妹口餵符水有誠… 影》攤手沒錢 男子專吃霸王餐 開…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。