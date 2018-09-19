慶騰精密科技涉違證交法　董座、員工非法套利約談

2018年09月19日 19:01 中時 陳慶居

上櫃交易的慶騰精密科技股份有限公司的負責人王光彬，自2016年初起在發行可轉換公司債時，爆發虛偽詐欺情事，王及多名幹部涉嫌以虛偽交易約8億元，製造營收大幅增加的假象，以美化公司財務報告，並於公司公告涉及股票價格重大消息前利用人頭帳戶套取上漲差價，不法獲利初估逾3000萬元。

苗栗地檢署認為慶騰董事長王光彬及內部員工，涉有違反證券交易法財報不實、證券詐欺及內線交易等罪嫌，18日指揮台北市及苗栗調查站幹員，將王等16名涉案被告及證人約談到案，目前還漏夜偵訊中。

苗栗地檢署在這波專案行動中，由主任陳宗豪率同檢察官劉偉及劉哲嘉，指揮台北市調站並有苗栗調查站支援，持苗栗地方法院核發的11張搜索票，兵分多路赴台北市、新竹縣、苗栗縣及台中市，包括慶騰王姓負責人及相關共犯住處及辦公處所執行搜索，並傳喚涉嫌的16名被告進行偵訊。

檢調單位指出，被約談到案的16人當中，除王光彬與多名高階幹部和員工，另有幾名是證人身分，有些經偵訊後已陸續被請回，至於王及高階幹部，因必須釐清關鍵案情及數據，結束偵訊的時間還是未知數。

資料顯示，慶騰公司創立於1993年，總公司設苗栗縣頭份市，大陸也有設廠，2008年完成產品與產業多角化整合，是國內第一家於2003年掛牌的專業粉末冶金公司，網路上有「領導名牌」美譽，這波違反證券交易法風暴的影響程度，尚待觀察。

(中時 )