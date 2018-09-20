統促黨被控違反政治獻金 北檢今早二度傳喚張安樂

2018年09月20日 07:06 中時 陳志賢

台北地檢署偵辦中華統一促進黨，違反政治獻金法案，繼上月9日傳喚統促黨總裁張安樂及兒子張瑋2人，並限制出境後，北檢將於今(20)日上午9時30分，再次傳喚張安樂出庭。另桃園地院則於今(20)日下午2時30分傳喚張瑋。

台北地檢署接獲民眾告發，指統促黨總裁張安樂透過兒子張瑋夫妻涉嫌長期收受大陸政治獻金，未依法申報；此外張瑋經營的華夏大地旅行社被檢舉涉嫌從事兩岸地下匯兌行為，違反政治獻金案。

北檢全面清查張安樂父子、統促黨、竹聯幫等相關人員的國內外金流，發現統促黨去年的政治獻金收入為173萬餘元，但統促黨近年在許多陳抗事件中常有動員，政治獻金收入是否足以因應令人起疑。

北檢懷疑，統促黨今年2月17日赴花蓮賑災，發放每份1萬元的賑災紅包共計1000份，總計花費1000萬元。

對此，台北地檢署8月7日搜索統促黨部、總裁張安樂住處等地後，8月9日傳喚張安樂與張瑋父子到庭。歷經北檢4個小時餘訊問，2人均獲請回。

庭訊後，張安樂不滿北檢，批評「賑災有罪、貪汙無罪」，檢方把陪他去花蓮賑災的人都變成被告。他強調，花蓮震災是他自掏腰包，如果檢察官認為有罪，就衝著他來起訴，四個字「求仁得仁」，不要把無辜人捲入。

(中時 )