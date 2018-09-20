台南》小黨出奇招 辦座談、藝文活動行銷理念

2018年09月20日 07:14 中時 李其樺

第五選區無黨籍市議員參選人高忠義，近日在新化大目降文化園區成大目降願景工作坊，不定期舉辦音樂課程和藝文活動來「接地氣」。（李其樺攝）

代表基進黨參選台南市第五選區（善化、安定、新市、新化、山上）的市議員參選人王姬方，首次投入地方選舉，在缺乏資源和有力人士奧援情形下，以非典型方式打選戰，除了勤跑選區拜票，更利用小型座談會宣傳政黨理念，成功拉抬個人知名度。

王姬方表示，近日在新化咖啡廳舉辦第一場小型座談會，來參加的選民有5、6人，他直接和選民面對面，暢談基進黨政黨理念、個人參選政見和未來願景，同時當面解答選民心中疑問，比起一般大型座談會能夠有更多時間和選民互動，成功獲取選民認同。

王姬方表示，到11月24日投票日前會持續舉辦小型座談會，另外他和基進黨其他3位市議員參選人，下月10日晚上6點將在南區灣裡萬年殿舉辦聯合募款餐會，餐券一張2000元鼓勵選民認購。透過座談會、募款餐會等方式，讓選民知道，除了藍綠，還有其他優秀的政黨參選人可以選擇。

同樣參選第五選區市議員的無黨籍參選人高忠義，近日在新化大目降文化園區成立大目降願景工坊，藉地利之便，平日和在地青年及藝文人士座談，達到「接地氣」的效果。

高忠義表示，本周日下午2點將在大目降文化園區舉辦「悅子祭」音樂會，安排音樂表演、耆老講古活動，同時分贈麻油雞和水果餅分享兒子滿月之喜；即使未來選舉結束，願景工坊也會持續運作，推廣藝文活動讓新化變得更好。

(中時 )