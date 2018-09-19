雙胞胎一起懷孕被嘲「姐妹丼」她崩潰：X片看太多？

2018年09月19日 18:39 中時電子報 莊楚雯

一對雙胞胎姊妹因為相繼懷孕，每次產檢都手勾手一起去，常被人質疑姊妹倆是不是「嫁同一個人？」還是「老公上錯，所以姐妹才會同時懷孕生小孩」，讓她翻白眼。想不到產後，路人們還是沒變，與老公、小孩、妹妹一起出門時，對他們指指點點，讓她心裡大吼「你是A片看太多嗎？」

雙胞胎姊姊在《爆怨公社》PO文，自己與妹妹懷孕只間隔2個月，姊妹情深的她們都一起出門產檢、吃飯，每每都有陌生人問：你們是雙胞胎嗎？同時懷孕？是不是嫁給同一個人？誇張的想法讓她快沉不住氣，反問「哪有可能，你怎麼會有這樣的想法」對方就回說「網路上很多人都是這樣！」

就連小孩出生後，還是擺脫不了被人隨便幻想的命運！雙胞胎姊姊表示，「我跟老公、我妹會一起帶小孩出門看醫生、吃飯、玩，結果一大堆人都在旁邊指指點點」、「他們的心聲可能是：一定是老公上錯所以姐妹才會懷孕生小孩，或者a片看太多才會覺得我們嫁給同一個人」讓雙胞胎姊妹傻眼。

對此，網友們都覺得路人的想像力很豐富，「說嫁給同一個也太無腦了吧」、「世界上說傻話的傻子很多」、「嫁給同一個人這個問題蠻白癡的…好羨慕產檢有伴，小孩長大也可以一起玩」、「嘴巴太髒了吧，腦袋也不知道裝什麼東西」。

(中時電子報)