周潤發自嘲「拍過爛片占9成」 新片露肌提槍上陣

63歲的周潤發身材依舊精實，在新片大秀持槍動作。（双喜提供）

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周潤發（左）是郭富城的監護人兼老師。（双喜提供）

周潤發近期忙著宣傳電影《無雙》，他接受《魯豫有約》專訪時坦率地說：「我演過的爛片占百分之90...雖然很多電影不是很好，但作為演員，我盡了本份。」也保證這次的《無雙》絕對會帶給觀眾一個不同的周潤發。

他首談喪女之痛，雖然曾說不要孩子是因為「做周潤發的小孩，壓力一定很大」，但其實他是為了保護妻子。當年發嫂懷孕7個多月孩子臍帶纏頸窒息，此後發哥決定不生小孩，「我們兩個人已經足夠幸福了，其它的不奢求。」他當年很快走出悲傷，因為自覺夫妻兩同傷悲對任何一方都沒有好處。

入行多年，無論公、私生活當然都遇過不如意，遇到壓力時他的排解方式是運動、爬山、流流汗，他分享自己最喜歡電影《臥虎藏龍》中一句對白：「把手握緊，裡面什麼也沒有；把手放開，你得到的是一切。」

他這次在《無雙》飾演「畫家」一角，是郭富城的監護人兼老師，日前釋出的預告中可見到，電影遠赴泰國拍攝，除了大規模爆炸場面外，發哥更威風提著雙槍上陣耍狠，橫掃敵人，手腳十分俐落，談到這次再度上陣挑戰動作場面，發哥表示：「雖然在80年代演繹過一些持槍的動作場面，但這次會帶給觀眾一個不同的周潤發！」不只重現當年小馬哥的經典鈔票點菸畫面，還可一窺63歲的發哥露出精實的上半身、提槍上陣，大展雄風。電影10月5日在台上映。

(中時 )

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