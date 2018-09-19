味全學生新品競賽PK台味 冠軍獨拿50萬

2018年09月19日 18:51 中時 吳奕萱

決選入圍作品以台灣在地食材所開發。（味全提供）

味全公司連續3年舉辦學生新品開發競賽，秉持「玩真的」精神，今年打造升級版PK擂台，以直播實境秀的方式，邀請黃子佼現場主持，並由來自市場行銷、產品研發、品牌經營、美食評鑑等領域專家名人擔任評審，用最嚴格的標準及最貼近消費市場的角度評選出冠軍隊伍。

決賽最後，由評審團主席世新大學陳清河副校長宣布，來自實踐大學的「百花妍選」為本屆冠軍，他表示：「評審們一致覺得氣泡優酪乳在各方面已經符合上市的水準，且團隊們充份發揮了斜槓(Slash)精神，整體表現超乎以往的參賽隊伍，令人驚豔！」冠軍隊伍也接獲冠軍獎盃及50萬獎金。

味全學生新品開發競賽，是目前唯一依照業界新品開發流程，從0到1做出包裝產品的實戰競賽，除各項關卡比照業界標準外，決賽作品還需經過食品安全檢驗，及消費者市調的考驗，短短3個月，在業界導師全程輔導下，讓學生磨出一身帶著走的實務經驗。

味全公司董事長陳永清表示，味全公司近幾年推出像農榨、萬丹等訴求在地食材的產品，廣受消費者喜愛，因此希望藉由這項競賽，將味全開發產品「真食材，簡單最好」的know how與堅持傳遞給年輕世代。未來也將持續投入資源舉辦，期待能給予更多年輕人舞台，也替味全的未來培植更多優秀的人才。」

今年競賽主題延續往年「台灣好味到」，鼓勵學生認識並挖掘台灣在地食材。參賽學生不約而同觀察到台灣水果、稻米過剩現象，藉此競賽機會賦予台灣農產新生命。「米好小姐」看見台灣人食米量逐年下降，且市售的米點心不多，推出以小火慢熬長秈糙米製成的「茶米穀凍」，再搭配台灣烏龍茶葉熬製成的茶糖漿，好吃不甜膩的口感，嘗試在百家爭鳴的甜點中開創米食新市場。

而看似洋味十足的「SNOWSSERIE-雪蛋糕」，則是用最道地的台灣金鑽鳳梨結合五葉松，融入手搖飲風味成為多層次雪酪冰品，希望用新品翻轉剩果命運。近期關注台灣食材的陳鴻，對於學生把台灣食材創造全新吃法給予肯定，「有些食材我都沒嘗試過要如何運用，看到更多優質的在地農產，在學生作品中呈現出來，既創新還很好吃，讓我對食材的運用也有更多的刺激及想法。」

(中時 )