林明溱馬不停蹄 埔里、南投、草屯中寮跑透透改善道路排水

▲南投縣長林明溱前往中寮鄉會勘鄉內老舊產業道路改善工程。（楊樹煌攝）

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▲南投縣長林明溱由議員簡賜勝陪同，會勘草屯道路、排水及社區衛生改善工程。（楊樹煌攝）

選舉季，南投縣長林明溱一早就到埔里又趕回南投仁愛之家，為贈送慰問金及月餅禮盒、關懷弱勢族群，並在中寮、草屯為基層產業道路和排水設施會勘工程，馬不停蹄的跑透透，對於產業道路及老舊排水溝改善，允諾將儘速處理，以維護民眾行的安全及確保居民財產安全。

南投縣長林明溱19日上午在跑完埔里、南投的行程後，下午又由議員廖宜賢、中寮鄉民代表會主席張裕發陪同下，前往中寮鄉義和村竹子坑竹子坑產業道路、龍岩村龍南路會勘老舊排水溝改善工程，當場指示工務處儘速發包改善。

接著林縣長立又趕往草屯鎮，在縣議員簡賜勝的陪同下，前往會勘草屯鎮新厝里、新豐里虎山路648巷及防汛路至墩煌路四段道路改善工程，林縣長實地勘查後，發現兩處道路都因年久失修，龜裂坑洞，鋪面破損、粒料分離情形嚴重，加上管線施工挖補，路面凹凸不平，影響民眾行車安全，決定重新鋪設AC路面，讓民眾行車更安全。

另虎山路648巷排水溝，因早期工程設計，無法順利排水，導致汙水淤積，孳生蚊蟲，影響社區衛生，將儘快發包設計，並與AC路面一併改善。另碧洲里紅瑤農村社區土地重劃區公共設施，因年久失修，部分路段出現破損下陷，影響居民及車輛安全，且區內遊憩設施步道為磚砌路面，衍生雜草，清除不易，將一併改善並施設涼亭供居民休憩。

(中時 )

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