林佳龍電台專訪：宣傳花博不分藍綠白

台中市長林佳龍表示，花博與故宮合作，將遵循故宮國寶出借展覽的標準SOP，確保一切順利，讓台中市民一睹國寶光彩。（盧金足攝）

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台中市長林佳龍19日接受電台訪問，主持人黃光芹提問日前與台北市長柯文哲一同宣傳花博，是否有相互的加乘效果？林佳龍表示，大家都希望讓城市更好，他並不迴避與柯P同框，一切「自然就好」；其實與柯P宣傳花博的前一周，自己還陪同台北市長參選人姚文智到台中考察3小時，宣傳花博可說是不分藍綠白。

林佳龍今天接受台北流行廣播電台主持人黃光芹專訪，向全台民眾行銷花博，黃光芹詢問林佳龍，日前與柯文哲合體宣傳台中花博，是否有特殊政治意涵？

林佳龍表示，台中市展開城市交流，與台北合作非第一次，尤其日前推銷台北周，也宣傳新北周與基隆周，包括台北市長柯文哲、基隆市長林右昌、新北市農業局長李玟等人都親自出席，宣傳花博不分藍綠白。

黃光芹也關切故宮國寶借展花博的規畫，林佳龍強調，台中花博是國家重點計畫，大家都想辦好，一年前就已事先協調故宮，規畫在后里馬場園區展出，如此重大的事情絕非一時一刻就可決定，希望外界不要過度政治化。

「包括花博訂在11月3日開幕，這也是前市府就已訂定的時程！」林佳龍說，我們都沒有變更，希望將台中花博最好的一切呈現給全世界。

他也強調，「翠玉白菜」曾在高雄市立美術館展出，並非第一次外借，台中花博與故宮合作，將遵循故宮國寶出借展覽的標準SOP，確保一切順利，讓台中市民一睹國寶光彩。

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