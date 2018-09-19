溜滑梯界「賓車」造價400萬 飯店業搶攻親子旅客

嘉楠風華酒店打造手工不鏽鋼大滑梯，育幼院小朋友開心體驗。（廖素慧攝）

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飯店業者陳建昇（左三）打造親子遊樂區，邀請育幼院生提前過中秋節。（廖素慧攝）
小丑表演魔術逗樂小朋友。（廖素慧攝）

南台灣觀光產業變慘業，嘉義的飯店旅館業者或苦撐，或遲遲不開張營運，也有業者求新求變找出路，嘉楠風華酒店負責人陳建昇為搶攻國旅親子旅客的市場，斥資400萬純手工打造不鏽鋼大溜滑梯，19日首批邀請修緣育幼院孩子及社區親子入場體驗，小朋友溜得好爽！

陳建昇笑說，照顧自己年幼的女兒才發現當爸媽不容易，飯店特闢1棟遊樂區，讓孩子盡情玩耍、玩累，晚上好入睡，父母也能輕鬆休息。

遊樂區有2層樓，建置大中小各尺寸、各式各樣的溜滑梯，最具特色的是1座不鏽鋼大溜滑梯，光可鑑人，陳建昇說，這座大溜滑梯出自國際設計師，純手工敲製而成，與一般塑製溜滑梯不同，耗資約400萬，希望提供給親子旅客別出心裁的遊具，留下深刻美好的旅遊回憶。

育幼院孩子們到遊樂區提前過中秋節，觀看小丑表演魔術，手起手落之間就變出小鳥、白色蛋，看得目不轉睛，小朋友初體驗手感大滑梯，一路溜下來，追撞成一團，笑得合不攏嘴，修緣育幼院院長李銘銖感謝酒店長期熱心公益捐助育幼院。

陳建昇表示，該酒店12月16日將舉辦馬拉松公益慢跑活動，相關費用所得捐助慈善團體，報名詳情可洽詢官網。

(中時 )

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