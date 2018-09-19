苗栗30站Youbike正式啟用　學生使用率最高

苗栗縣19日啟用苗栗地方法院、頭份市中央八德路口、后庄國小、蟠桃國小、頭份市立游泳池、建國國小等8個Youbike站點，讓民眾租借更便利。（何冠嫻攝）

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19日開通頭份市中央八德路口、後庄、蟠桃、建國國小、市立游泳池、竹南鎮環市延平路口及照南國小等站，讓民眾、學生通勤更方便。（何冠嫻攝）
即日起到10月31日找到「貓裏喵裝飾車」，並在臉書粉絲專頁貼上創意合照就能獲得抽獎機會。（何冠嫻攝）

苗栗縣於6月底陸續開通22個YouBike站點，19日也正式啟用照南、蟠桃國小等8站，完成縣內30個YouBike租賃站點，讓民眾使用租借更加便利，而苗栗也為6都之外，YouBike使用量最高的縣市，不同於其他縣市的使用量集中在火車站附近，苗栗則是在學校附近的站點使用頻繁。

苗栗縣內的自行車已在苗栗市、頭份市、竹南鎮陸續啟用22個站點，19日更於苗栗地方法院、頭份市中央八德路口、後庄、蟠桃、建國國小、市立游泳池、竹南鎮環市延平路口及照南國小正式開通。YouBike微笑單車發言人劉麗珠指出，YouBike在其他縣市火車站附近的站點使用量最高，苗栗則集中在學校附近，學生能利用通勤時間多運動，讓她直呼，非常棒！

苗栗縣政府工務處長趙清榮也表示，自6月26日啟用部分YouBike站後，至今已突破16萬的使用次數，相當於為苗栗減少2萬5100公斤的碳排放量。苗栗縣長徐耀昌指出，YouBike除了能解決民眾洽公購物、學生通勤等短暫的交通往返，還可以節能減碳十分環保，更能藉此推廣觀光，讓國內外遊客，在苗栗享受國際慢城的觀光時，能有多種交通選擇，深入旅程體驗客家庄的熱情。

另，苗栗縣內已有多達30個站點，有1200輛自行車，其中40輛特別打造為「貓裏喵裝飾車」，趙清榮表示，即日起到10月31日，只要找到其中1輛自行車，並依照YouBike桃竹苗粉絲團的臉書粉專規則，貼上創意合照就能獲得抽獎機會。

(中時 )

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