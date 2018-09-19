募集植物人經費 民眾一邊種植栽一邊也能做公益

2018年09月19日 19:25 中時 黃國峰

創世基金會台中分會19日舉辦「植得好好」大葉植栽義賣活動，創世台中分院長陳韋龍（右）與名人花坊老闆劉仲凱，一起栽種大葉植栽。（黃國峰翻攝）

創世基金會台中分會19日舉辦「植得好好」大葉植栽義賣活動，創世台中分院長陳韋龍（右）與名人花坊老闆劉仲凱，一起推薦四種義賣植栽（虎尾蘭、龍鐵樹、千年木、天堂鳥）。（黃國峰翻攝）

植物人，他們能感受到嗎？創世基金會台中分會為募集植物人雙軌服務經費，同時讓民眾了解植物人和植物都聽得到溫柔的聲音，19日與名人花坊合作推出「植得好好」大葉植栽（虎尾蘭、龍鐵樹、千年木、天堂鳥）義賣活動。

植物人雖然無法用言語直接表達感受，但長期照料下，我們卻因他們堅韌的生命力而感動。創世台中院長陳韋龍表示，植物人是一種狀態，而不是一種病，他們和植物一樣都聽得到溫柔的聲音，感受細心的關懷。

活動中，創世台中院長陳韋龍帶著植物人進行社區融合活動，一起到名人花坊欣賞綠色植栽，並與花坊老闆劉仲凱先生一同種植義賣的大葉植栽，期盼盆栽蓬勃生長，靜待好心人認養。大夥更牽著植物人的手，以各種葉子拓印出創世基金會的LOGO圖像，象徵植物生命的延續，更意味植物人服務的永續堅持。

名人花坊老闆劉仲凱表示：「在現代人的生活空間裡，植栽除了是平靜心情的能量來源，更是空間品味不可或缺的點綴。身為植物照顧者，我花許多時間研究植物栽種的需求，用友善的態度對待植物，他們都「值得好好」的成長茁壯，而植物人照護需耗費很多金錢與心力，希望藉此次公益義賣，幫助在地安養的植物人和植物人家庭。」

陳韋龍院長呼籲大眾發揮小愛支持，希冀喜愛植栽照護或空間美學佈置，及熱心公益、志同道合的單位認養，在照顧植物的同時，感同身受照護植物人的辛勞，一起協助創世台中院植物人常年服務及營養餐食和衛生用品（如尿布、鼻胃管等）經費。預訂專線：(04)2384-1126轉分機21謝小姐。

(中時 )