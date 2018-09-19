里茲大學教授跨國開講 金大往國際化目標邁進

2018年09月19日 19:20 中時 李金生

國立金門大學推動環境教育與低碳島研究工作，9月的深耕計畫系列講座邀請英國里茲大學（University of Leeds） Jon Lovett教授與LILAC共同住宅協會主任Celia Ashman至該校交流訪問，透過打造廢棄廠房成為里茲城市永續發展中心的實例，提供一個活化、再利用的學習經驗。

金大環境教育與低碳島研究中心執行長劉華嶽副教授表示，此次2位學者除分享里茲

LILAC共同住宅發展與St Anns mill廢棄廠房活化再生經驗之外，也期待未來持續透過雙方的

合作計畫，借鏡LILAC共同住宅與SUSTAIN計畫的成功經驗，做為金門閒置軍事空間活化與城市永續經營的參考。

里茲大學在今年已先派遣1位學生至金大進行暑期實習，共同參與雙邊合作計畫的前期研究，未來金大學生也有機會透過這項研究計畫，與國際頂尖大學教授學習交流，邁開步伐往國際化目標前進。

里茲大學環境學院地理學系Jon Lovett教授主要研究為自然資源管理與環境經濟的跨領域整合，研究足跡遍及全球各洲，目前在尼泊爾、黎巴嫩、坦尚尼亞、墨西哥等國也正進行再生能源、小型電網，他也是LILAC生態建築模式之共同住宅與SUSTAIN計畫的主要推手。

Jon Lovett教授表示，未來將開放里茲大學磨課師線上課程，提供金門大學學生自由選修，若有機會也將再次回訪金門，與金大學生面對面討論線上課程內容。

Celia Ashman是LILAC共同住宅協會主任，而LILAC包含3大面向的理念：（1）低影響-低

碳住宅，可實現對環境低影響的生活方式。（2）經濟實惠-設計永久經濟實用和能負擔的住房。（3）社區-創建環境友善的社區。至於共同住宅則是1種既可以平衡人們對隱私的需求，又能滿足對社區生活渴望的設計方法。這種設計通常包括私人獨立式住宅和共用設施。

(中時 )