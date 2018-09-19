刺桐釉小蜂！樹醫生拯救百棵行道樹

2018年09月19日 19:21 中時 盧金足

樹醫生採用「樹幹注射法」，還用樹葉當成人類打針後的棉花止住汁液，為小朋友上了一課。（盧金足攝）

樹醫生出動！台中市行道樹刺桐有的刺桐樹皮潰爛，生態亮紅燈，國立興大植物樹醫生19日到西屯區惠來公園展開防治刺桐釉小蜂，搶救百棵行道樹，兩個月木逐漸恢復生機。

國內常見的行道樹「台灣原生種刺桐」近年來因刺桐釉小蜂入侵，疫情遍及全台，中興大學植物教學醫院7月展開搶救大作戰，選定松竹路、惠來公園與國光公園三處刺桐受危害嚴重區域，針對133棵樹木進行醫治。

興大植物教學醫院在惠來公園舉辦防治成果說明會，由該院院長唐立正示範防治步驟，農委會防檢局植防組組長陳宏伯等人共同與會，期盼成功的防治經驗推展至全台。

唐立正指出，刺桐釉小蜂為近年來台灣新紀錄的外來造癭昆蟲，2003年在南部發現快速擴散全台，藉由雌蟲產卵於新生嫩芽或葉片中，刺激葉肉組織產生不正常增生或肥大，進而形成「蟲癭」的構造。

受害的刺桐因頂端無新生葉片進行光合作用及蒸散作用，使植株養分不足造成整株刺桐樹皮潰爛死亡。

唐立正表示，醫治的133棵樹採用「樹幹注射法」，先在樹皮表面噴酒精消毒；再以45度角鑽孔，注射益達胺液劑，用中性矽利康封洞，最後用葉片封口，像人類打針後用棉片止血一樣，藥劑透過樹木的蒸散及傳導作用帶至葉片組織中，藥效可達1年。

(中時 )