《女兵》素娥露性感香肩！楊晴爆被羅平「伸手指挖鼻孔」

2018年09月19日 19:02 中時 林淑娟

楊晴、梁舒涵出席活動。（台灣賓士提供）

楊晴、梁舒涵出席活動。（台灣賓士提供）

楊晴、梁舒涵出席活動。（台灣賓士提供）

梁舒涵出席活動。（台灣賓士提供）

楊晴出席活動。（台灣賓士提供）

楊晴、羅平戲裡戲外互動多。（TVBS）

《女兵日記》梁瀚民、梁舒涵。（TVBS）

TVBS《女兵日記》裡的「楊排」楊晴與「宋排」羅平劇中愛情萌芽搞曖昧，戲外兩人互動親密也被疑假戲真做！楊晴與「葉素娥」梁舒涵19日從屏東快閃回台北出席活動，楊晴透露，和羅平經常有臉靠很近的大特寫鏡頭，他前幾天突然把手指伸進她鼻孔說要幫她挖鼻孔，她也曾拿出隨身夾子幫他夾粉刺！見現場記者一陣「哇」的曖昧表情，她才擔心問：「我是不是說太多了？」

被問羅平是否真的在追她？楊晴立馬否認：「當然沒有啊！」記者又問她如果是其他人、例如鯰魚哥，可以挖她鼻孔嗎？她又不假思索回：「我會打下去，問他你在幹嘛！」果然態度相差很大。楊晴解釋，外界無法想像屏東太陽有多大，他們平常在努力工作拍戲之餘，必須要自己找一些「消遣」，她跟羅平本來就感情戲最多所以最熟，所以只是從對方身上找「樂趣」。但她也承認自己確實是會「日久生情」的人。

梁舒涵飾演討喜可愛的「葉素娥」爆紅，對於不少觀眾入戲一直要「林國樑」梁瀚民一定要跟「素娥」在一起，她笑說「謝謝大家真心相待」，還曾親自回覆網友「我也很想，謝謝」。被問私下喜歡林國樑這一型暖男嗎？她說，林國樑太拘謹、嚴肅了，但梁瀚民本人跟林國樑很不一樣，他私下很幽默好笑，還會默默放冷箭，私下的「梁舒涵」也是喜歡幽默、可以相處像朋友一樣自在的人。

兩人為了出席活動難得脫下軍裝，恢復正常女人裝扮，楊晴笑說「好像來約會的」。以前總是包緊緊的梁舒涵，首度穿上露肩裝出席活動，展露「素娥」小性感一面，她透露這是三、四年前買的衣服了，算是她人生最性感的一件衣服，總想著總有一天能穿上它，沒想到成真。她說現在自己變很強壯，可以一次做10多下伏地挺身，肌肉緊實、不會晃來晃去。

(中時 )