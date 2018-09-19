苑裡市場遭大火燒毀　攤販盼盡速搭建臨時市場

2018年09月19日 19:12 中時 何冠嫻

苑裡市場日前遭大火燒毀，攤販苦無地方做生意，因此成立自救會，爭取盡速搭建臨時市場以維持生計，立委陳超明19日前往會勘表示，安置與重建應同時進行，並盼能重建規畫能結合當地農、漁貨及美食發展形象商圈。

苑裡市場14日清晨5點多遭遇祝融肆虐，燒毀70多家攤販，使其生計頓時陷入危機，受害攤販組織自救會，要求臨時市場的搭建能盡速完成，恢復攤販們的生活與經濟，並呼籲消防局能盡早公布火災鑑定報告。

苑裡鎮長杜文卿指出，火災後續皆須依法辦理，待保險人員會勘與消防局鑑定結果出爐後，才能清除狼藉的現場，強調各界正積極處理中。另，杜文卿表示，目前臨時攤販已規畫好，待現場清除完畢，即刻動工，強調鎮公所將全力以赴，使攤販得以盡速步上生活軌道，繼續做生意維持生計。苗栗縣政府消防局副局長匡夢麟表示，火災結果需先於10月4日召開火災鑑定委員會審查，審查無意見後公布鑑定報告書。

陳超明直指，苑裡鎮公所與苗栗縣政府儘速尋覓適當地點安置攤商，使鄉親恢復生活秩序，維持家庭生計，他強調安置與重建應同時進行，且重建工程須將整體規畫、管線佈置、安全、美觀等納入考量，並盼重建規畫能結合當地農、漁貨與美食發展出形象商圈。

(中時 )