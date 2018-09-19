苑裡市場遭大火燒毀　攤販盼盡速搭建臨時市場

苑裡市場攤販組織自救會，盼能加速搭建臨時市場，盡速恢復生活與經濟。（何冠嫻翻攝）

友善列印
中時
何冠嫻

苑裡市場日前遭大火燒毀，攤販苦無地方做生意，因此成立自救會，爭取盡速搭建臨時市場以維持生計，立委陳超明19日前往會勘表示，安置與重建應同時進行，並盼能重建規畫能結合當地農、漁貨及美食發展形象商圈。

苑裡市場14日清晨5點多遭遇祝融肆虐，燒毀70多家攤販，使其生計頓時陷入危機，受害攤販組織自救會，要求臨時市場的搭建能盡速完成，恢復攤販們的生活與經濟，並呼籲消防局能盡早公布火災鑑定報告。

苑裡鎮長杜文卿指出，火災後續皆須依法辦理，待保險人員會勘與消防局鑑定結果出爐後，才能清除狼藉的現場，強調各界正積極處理中。另，杜文卿表示，目前臨時攤販已規畫好，待現場清除完畢，即刻動工，強調鎮公所將全力以赴，使攤販得以盡速步上生活軌道，繼續做生意維持生計。苗栗縣政府消防局副局長匡夢麟表示，火災結果需先於10月4日召開火災鑑定委員會審查，審查無意見後公布鑑定報告書。

陳超明直指，苑裡鎮公所與苗栗縣政府儘速尋覓適當地點安置攤商，使鄉親恢復生活秩序，維持家庭生計，他強調安置與重建應同時進行，且重建工程須將整體規畫、管線佈置、安全、美觀等納入考量，並盼重建規畫能結合當地農、漁貨與美食發展出形象商圈。

(中時 )

屏東內埔村長參選人送水果涉賄遭… 假出口真退稅詐國庫7354萬 胡女…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。