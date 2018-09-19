金音獎入圍名單揭曉 呂士軒入圍5項成大贏家

金音獎入圍名單公布。(相知提供)

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2018第九屆金音創作獎19日公布入圍名單，由王若琳、鄭宜農、八十八顆芭樂籽主唱阿強擔任揭獎嘉賓，新銳嘻哈歌手呂士軒入圍最佳專輯獎、最佳創作歌手獎、最佳新人獎、最佳嘻哈專輯獎、最佳嘻哈單曲獎共五項，穩坐今年金音獎入圍大贏家，孝順的他目前人正在新竹陪爸爸復健，獲知消息後開心到幾乎說不出話來，也立刻和爸爸報告這個好消息。

呂士軒表示，去年曾和J.Sheon打賭，若J.Sheon沒有入圍金曲獎就吃100顆水餃，今年金音入圍揭曉前兩人又再次打賭，他開心直呼：「你不用吃了！因為我入圍五項！」他也表示，覺得入圍五項已經是得獎，今天要去吃水餃慶功。

在今年金曲獎奪下最佳新人獎和最佳台語專輯獎的茄子蛋樂團，則延續金曲氣勢，入圍最佳樂團獎、最佳搖滾專輯獎、最佳現場演出獎、最佳搖滾單曲獎，電音歌手邱比入圍最佳專輯獎、最佳創作歌手獎、最佳電音獎、最佳電音單曲獎，分別入圍四項，並列第二。近期在獨立音樂界快速竄紅的「老王樂隊」人正在大陸，這次也入圍兩項，他們表示：「很平靜繼續努力，但聽到還是有覺得被肯定，也為了其他入圍的好朋友感到開心，好作品都應該被聽到、被肯定！」

茄子蛋表示：「今年對茄子蛋來說真的太過於驚喜，萬分的感謝金音獎評審團的喜愛與肯定。在音樂這條路上浪流連這麼久，真的很感動每一次的認同與鼓勵。希望這次有機會去阿任的阿嬤家吃火鍋慶功！！積極樂觀，感恩惜福！」不忘宣傳他們日前已發表新單曲〈浪流連〉，以及新巡演「想妳的彼暗」。

今年評審團獎由「春天吶喊」音樂節團隊拿下，評審團主席陳珊妮表示：「由於評審們還是希望金音獎與金曲獎有些區隔，因此評審團獎決定頒給在當代音樂場景上有非常貢獻的春天吶喊音樂節，這兩年台灣音樂節前所未有的多，除了文化部給予很多支持之外，很多現在年輕的玩團的人可能不太清楚最早把音樂節帶進台灣的是春吶，希望能夠鼓勵他們也讓更多人知道，並在傳承上是有意義的。」

陳珊妮也說，今年開始金音獎將進入三年轉型期，連評審團也都找了許多更加年輕的人選，盼能讓更多新銳、值得關注的音樂作品受到大家注意，也期望讓金音獎及金曲獎有更大的區隔。

(中時 )

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