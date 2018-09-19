消防局獲贈自動心臟電擊器訓練機

國川美妙教育基金會捐贈自動心臟電擊器訓練機，嘉義市消防局副局長郭立昌（前排中）代表受贈。（廖素慧翻攝）

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嘉義市消防局利用自動心臟電擊器訓練機教社區民眾急救方法。（廖素慧翻攝）

5人成班，教你救人一命。嘉義市消防局開辦心肺復甦術（CPR），5人報名即開課，已有800人學會救人術，有國中生、國小生突然昏倒，幸經師長施作CPR而獲救，國川美妙教育基金會19日捐贈1批自動心臟電擊器訓練機（WNL），為消防局添救命的利器。

消防局人員說，本月7日有位崇文國小5年級女學生因心臟病突然在學校走廊昏倒，校護用AED電擊，後施以CPR而救回性命，去年底1名玉山國中3年級女學生也突然昏厥，幾乎心跳，校長陳建州施以CPR，消防救護人員接續用AED搶救回一命，女學生今年考取明星高中，師生及家長都慶幸有建置AED及CPR教學。

財團法人國川美妙教育基金會董事長高麗琴19日代表捐贈14台自動心臟電擊器訓練機（WNL），由嘉義市消防局副局長郭立昌代表受贈，並回贈感謝狀表彰基金會熱心地方公共事務的善行義舉。

郭立昌表示，14台自動心臟電擊器訓練機將配置到外勤7個分隊，每個分隊各2台，投入救護訓練、教學宣導之用，希望藉由捐贈自動心臟電擊器訓練機，讓更多人能學會操作自動心臟電擊器（AED），善用AED及配合CPR能有效救人命。

(中時 )

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