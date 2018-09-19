台中花博飄書香結合「冊展」書席亮相

2018年09月19日 19:22 中時 盧金足

富宇慈善基金會執行長張宇承說，以「冊展」設計「展開書冊」為概念，期許把一片綠意種在字裡行間，書席的外觀如書本攤立成「人」字，宛如大地展開卷冊閱讀。（盧金足攝）

台中花博推動「美好關係」書席戶外圖書館，富宇慈善基金會19日在「一德洋樓」啟用「冊展」公開書席。（盧金足攝）

台中花博推動「美好關係」書席戶外圖書館，獲得建築業熱烈響應，富宇慈善基金會19日在歷史建築「一德洋樓」公開書席，曾獲行政院文化獎、現年80歲的台灣資深藝術家謝里法，在聽聞富宇「冊展」書席理念後，更主動表示願意無償提供家中藏書與讀者共享，豐富書席的「美好關係」。

富宇慈善基金會以「冊展」設計「展開書冊」為概念，期許把一片綠意種在字裡行間，書席的外觀如書本攤立成「人」字，宛如大地展開卷冊閱讀。

富宇慈善基金會執行長張宇承說，「冊展」書席於一德洋樓舊時遺跡的紅牆磚瓦旁搭建，半通透帳篷式書屋兼顧通風及採光，增加使用和動線的彈性，草地與實木地板的鋪設則象徵「以人為本，與自然共好」，整體設計巧妙呼應一德洋樓空間色調，活潑造型及桌椅陳列也讓空間視覺更加年輕化。

由「美好關係」計畫發展而來的富宇「冊展」書席，規畫過程串連起許多美好關係，書席內的書冊提供800本各類圖書定期更換。

富宇建設協理周燕槿表示，富宇「冊展」書席提前完成，富宇中秋嘉年華也將在周末正式登場，今年中秋嘉年華主題「

來家織生活」以「家」為題，傳遞家的溫暖自在。

讓每位參與的居民都如同「回家」一般，感受舊時台灣的質樸與人文風情，而一德洋樓懷舊的紅磚木樑，更是當時富貴家庭的象徵，選在一德洋樓舉辦，代表著期盼富宇家族富貴平安的衷心祈願。

目前於一德洋樓園區內已有許華山建築師藝術展「庭院深深深幾許」展出別具故事的手繪畫作，連續兩天的嘉年華活動規畫彩繪手工洋傘DIY、彩繪油紙傘DIY、舞蹈、合唱、星空電影院及中秋特別節目。

(中時 )